MotoGP, Bezzecchi domina a Portimão, Bagnaia ancora a terra: il Mondiale si chiuderà a Valencia

Il Gran Premio del Portogallo si è trasformato in un racconto a due volti per il motociclismo italiano: da una parte la gioia incontenibile di Marco Bezzecchi, dall’altra la delusione amara di Francesco Bagnaia, finito ancora una volta a terra in una stagione che il campione piemontese sembra voler dimenticare al più presto. Sul circuito di Portimão, Bezzecchi ha dominato dal primo all’ultimo giro, regalando all’Aprilia una vittoria netta e meritata. Bagnaia invece, mentre occupava il quarto posto e tentava di avvicinarsi al podio, ha perso il controllo della sua Ducati alla curva dieci, scivolando nella ghiaia senza conseguenze fisiche ma dicendo addio al sogno del terzo posto in classifica generale. Con soli 37 punti ancora in palio nel gran finale di Valencia, Bezzecchi si è portato a +35 su Bagnaia, che ora deve guardarsi anche da Pedro Acosta, distante appena tre lunghezze dopo il terzo posto conquistato oggi dietro ad Alex Marquez. Un epilogo poco brillante per il pilota Ducati, che nelle ultime sei gare ha collezionato ben cinque ritiri, quattro dei quali consecutivi.

LA GARA

Bezzecchi, partito dalla pole, ha impostato fin dai primi metri un ritmo insostenibile per i rivali. Dopo qualche giro di pressione da parte di Marquez, il riminese ha preso il largo, costruendo un vantaggio solido e gestendo senza sbavature fino al traguardo. Per lui si tratta della seconda vittoria stagionale in gara lunga, dopo quella ottenuta in Gran Bretagna, a cui si aggiungono tre successi nelle sprint. “È stata una giornata speciale — ha dichiarato Bezzecchi al termine della corsa —. Stamattina mi sono accorto che avevamo trovato il giusto equilibrio sulla moto. Ieri Alex era molto veloce, ma sapevo di avere le carte in regola per vincere. Mi sono goduto ogni giro, è stato fantastico tornare sul gradino più alto del podio”.

BAGNAIA ANCORA A TERRA

Nel box Ducati, invece, solo silenzio e rammarico. L’ennesima caduta di Bagnaia, arrivata senza un errore evidente, ha lasciato i meccanici increduli. Dopo la foratura in Malesia e gli altri incidenti recenti, la stagione si chiude tra i rimpianti. L’unica nota positiva per la scuderia è l’esordio di Nicolò Bulega, che con la Ducati lasciata libera da Marc Marquez ha centrato un promettente 15° posto. Nel frattempo, in Moto2, Diogo Moreira compie un passo decisivo verso il titolo: con la vittoria di oggi il brasiliano vola a +24 su Manu Gonzalez e potrà gestire il vantaggio nell’ultimo appuntamento di Valencia.