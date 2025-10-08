Formula 1, venticinque anni fa il primo mondiale di Schumacher vinto con la Ferrari

Venticinque anni fa. Un quarto di secolo è passato, ma il ricordo è ancora vivido, quasi bruciante. L’8 ottobre 2000 non è una semplice data nel calendario dello sport, è il punto di svolta, l'epilogo di un’attesa lunga ventuno anni, il giorno in cui la Ferrari e Michael Schumacher realizzarono il destino che il mondo intero aveva predetto, ma che solo i più coraggiosi avevano osato sperare. A Suzuka, in Giappone, finiva il digiuno e iniziava la leggenda.

LA TENSIONE E LA PROMESSA MANTENUTA

L'aria quel giorno era densa di una tensione quasi insopportabile. Quattro anni prima, Schumi era arrivato a Maranello, un guerriero tedesco con la missione di riportare lo scudetto al Cavallino Rampante, spezzato dal 1979 (Jody Scheckter). Erano stati anni di delusioni atroci, di pole position convertite in ritiri e di notti insonni per i tifosi, ma anche di una fede cieca nel "dream team": Jean Todt, Ross Brawn e Rory Byrne al fianco del Kaiser. Il 2000 era l'anno del tutto o niente. Il rivale, il glaciale Mika Häkkinen su McLaren, aveva tenuto la contesa viva fino al penultimo appuntamento. Suzuka era il match point, il bivio tra l’immortalità e un altro anno di amara attesa.