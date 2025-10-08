Formula 1, venticinque anni fa il primo mondiale di Schumacher vinto con la Ferrari

Formula 1, venticinque anni fa il primo mondiale di Schumacher vinto con la Ferrari

Formula 1, venticinque anni fa il primo mondiale di Schumacher vinto con la Ferrari Photo Credit: ANSA-CD EPA PHOTO/DPA/HARRY MELCHERT

Tommaso Angelini

08 ottobre 2025, ore 11:36

L'8 ottobre del 2000, il pilota tedesco si laureava campione del mondo con la monoposto del "Cavallino" dopo un digiuno durato ben 21 anni

Venticinque anni fa. Un quarto di secolo è passato, ma il ricordo è ancora vivido, quasi bruciante. L’8 ottobre 2000 non è una semplice data nel calendario dello sport, è il punto di svolta, l'epilogo di un’attesa lunga ventuno anni, il giorno in cui la Ferrari e Michael Schumacher realizzarono il destino che il mondo intero aveva predetto, ma che solo i più coraggiosi avevano osato sperare. A Suzuka, in Giappone, finiva il digiuno e iniziava la leggenda.

LA TENSIONE E LA PROMESSA MANTENUTA

L'aria quel giorno era densa di una tensione quasi insopportabile. Quattro anni prima, Schumi era arrivato a Maranello, un guerriero tedesco con la missione di riportare lo scudetto al Cavallino Rampante, spezzato dal 1979 (Jody Scheckter). Erano stati anni di delusioni atroci, di pole position convertite in ritiri e di notti insonni per i tifosi, ma anche di una fede cieca nel "dream team": Jean Todt, Ross Brawn e Rory Byrne al fianco del Kaiser. Il 2000 era l'anno del tutto o niente. Il rivale, il glaciale Mika Häkkinen su McLaren, aveva tenuto la contesa viva fino al penultimo appuntamento. Suzuka era il match point, il bivio tra l’immortalità e un altro anno di amara attesa.

LA GARA ETERNA, LA MOSSA DEL GENIO

Schumacher partì dalla pole, ma fu il finlandese a scattare meglio, prendendo subito il comando. Per trenta lunghissimi giri, fu un duello di nervi e millimetri: Häkkinen davanti, Michael incollato, a studiare, ad aspettare l'attimo. La svolta, quella che i tifosi ricordano con il cuore in gola, arrivò alla seconda serie di pit stop. L'ingegnosità di Brawn e il piede destro indemoniato di Schumacher si unirono in un capolavoro di strategia. Con la pista che, a tratti, si faceva insidiosa per una pioggia leggerissima, Michael spinse la sua F1-2000 in un forcing disumano con le gomme usurate, inanellando giri veloci che demolirono il vantaggio di Häkkinen. Quando Häkkinen rientrò ai box, l'attesa al muretto Ferrari divenne muta. Poi, l’esplosione: la Rossa riemerse dalla pit lane per un soffio, davanti alla McLaren. Il sorpasso non era avvenuto in pista, ma grazie alla pura, chirurgica, velocità.

L'URLO CHE SPEZZÒ L'INCANTESIMO

Gli ultimi giri videro il pilota di Kerpen gestire magistralmente il vantaggio, macinando metri con la freddezza del campione predestinato. Al traguardo, lo sventolio della bandiera a scacchi non fu solo la fine di una gara, ma la fine di un'ossessione che aveva attanagliato l'Italia sportiva per un ventennio. L’urlo di gioia, l'abbraccio liberatorio nel box, le lacrime di Todt e, soprattutto, l’immagine iconica di Schumacher che alza il pugno in trionfo: erano la prova tangibile che la promessa era stata mantenuta. Quella vittoria non fu un semplice titolo mondiale. Fu la rinascita, la posa della prima pietra di un’epopea che avrebbe dominato la Formula 1 per i successivi cinque anni. L'8 ottobre 2000 rimane il giorno in cui la Ferrari, guidata dal suo cavaliere tedesco, tornò sul tetto del mondo, regalando ai suoi tifosi una gioia amarcord che, venticinque anni dopo, profuma ancora di leggenda.

Argomenti

campione
ferrari
formula 1
hakkinen
mondiale
schumacher
suzuka

Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini

Mostra tutti
  • Calcio, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia

    Calcio, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia

  • Famiglie italiane al limite: spesa stabile, ma una su tre taglia anche su cibo e beni essenziali

    Famiglie italiane al limite: spesa stabile, ma una su tre taglia anche su cibo e beni essenziali

  • MotoGp, Aldeguer vince la prima gara in carriera, fuori al primo giro Marc Marquez e Bezzecchi

    MotoGp, Aldeguer vince la prima gara in carriera, fuori al primo giro Marc Marquez e Bezzecchi

  • MotoGp, Bagnaia trionfa a Motegi,ma Marc Marquez è campione del mondo per la nona volta dopo sei anni di attesa

    MotoGp, Bagnaia trionfa a Motegi,ma Marc Marquez è campione del mondo per la nona volta dopo sei anni di attesa

  • MotoGp, Bagnaia torna a vincere la Sprint Race del Gran Premio del Giappone

    MotoGp, Bagnaia torna a vincere la Sprint Race del Gran Premio del Giappone

  • Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione tra polemiche FCC, Trump e la Disney

    Jimmy Kimmel torna in onda dopo la sospensione tra polemiche FCC, Trump e la Disney

  • I caccia di Putin e l'intervento dei velivoli italiani, cosa sono i Mig-31 che hanno violato lo spazio aereo NATO e gli F-35 che li hanno intercettati

    I caccia di Putin e l'intervento dei velivoli italiani, cosa sono i Mig-31 che hanno violato lo spazio aereo NATO e gli F-35 che li hanno intercettati

  • Tennis, Coppa Davis, l’Italia pesca l’Austria ai quarti di finale

    Tennis, Coppa Davis, l’Italia pesca l’Austria ai quarti di finale

  • Calcio, oggi il debutto dell'Inter e dell'Atalanta in Champions League

    Calcio, oggi il debutto dell'Inter e dell'Atalanta in Champions League

  • Calcio, pareggio pirotecnico della Juventus contro il Borussia Dortmund all'esordio in Champions League

    Calcio, pareggio pirotecnico della Juventus contro il Borussia Dortmund all'esordio in Champions League

F1, Max Verstappen conquista la pole position a Monza

F1, Max Verstappen conquista la pole position a Monza

Il pilota della Red Bull domani partirà davanti alle due Mclaren di Norris e Piastri, quarta la Ferrari Leclerc, Hamilton, penalizzato di 5 posizioni, decimo

MotoGp, a Misano vince Bezzecchi la Sprint Race, nulla da fare per Marc Marquez, caduto

MotoGp, a Misano vince Bezzecchi la Sprint Race, nulla da fare per Marc Marquez, caduto

il pilota italiano si prende la pole position e trionfa nella gara sprint, sfruttando la caduta del pilota spagnolo a 7 giri dal termine

MotoGp, a Silverstone vince Marco Bezzecchi, fuori Pecco Bagnaia per una caduta a causa di una scivolata

MotoGp, a Silverstone vince Marco Bezzecchi, fuori Pecco Bagnaia per una caduta a causa di una scivolata

Nel Gran Premio d'Inghilterra, vince il pilota dell'Aprilia al termine di una fara ricca di colpi di scena tra cadute e problemi tecnici. Marc MArquez rimane sempre leader del mondiale nella classifica piloti