Formula 1, Russell vince a Melbourne: doppietta Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc

Il nuovo corso della Formula 1 prende il via dall’Australia e la prima risposta del campionato arriva subito chiara: la Mercedes-AMG Petronas Formula One Team è pronta a recitare un ruolo da protagonista. Sul tracciato dell’Albert Park Circuit la gara inaugurale della stagione 2026 si chiude con una doppietta delle Frecce d’Argento e con il successo di George Russell, autore di una prova solida e senza errori. Alle sue spalle taglia il traguardo il compagno di squadra Kimi Antonelli, mentre la Scuderia Ferrari si deve accontentare del terzo posto con Charles Leclerc, dopo una gara che lascia qualche rimpianto soprattutto per le scelte strategiche nelle prime fasi.

LA GARA

Lo spettacolo è iniziato già allo spegnimento dei semafori. Leclerc è stato protagonista di una partenza perfetta che gli ha permesso di balzare in testa alla corsa, approfittando anche di un avvio non brillante delle Mercedes. Nei primi giri il monegasco ha difeso con decisione la leadership, dando vita a un confronto serrato con Russell. Tuttavia, l’andamento della gara è cambiato quando è entrata in pista la virtual safety car, causata dal ritiro della Red Bull di Isack Hadjar. Proprio in quel momento la Mercedes ha deciso di richiamare entrambe le vetture ai box per il cambio gomme, una scelta che si è rivelata decisiva. La Ferrari ha invece optato per una strategia più prudente, mantenendo Leclerc e Lewis Hamilton in pista ancora per alcuni giri. Quando i due piloti della scuderia di Maranello hanno effettuato la sosta, il vantaggio accumulato dalle Mercedes era ormai difficile da colmare. Da metà gara in poi Russell ha amministrato la leadership senza particolari difficoltà, mantenendo un ritmo costante e controllando la situazione. Alle sue spalle Antonelli, dopo uno start complicato che lo aveva fatto scivolare indietro, ha progressivamente recuperato terreno sfruttando il potenziale della monoposto. Il giovane pilota italiano ha completato la rimonta fino al secondo posto, regalando alla Mercedes un risultato pieno.