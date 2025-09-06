F1, Max Verstappen conquista la pole position a Monza

Pole position da primato di Max Verstappen nel Gp di Monza. Il campione del mondo della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche e segnato il nuovo record della pista brianzola: 1:18.793. Il campione del mondo in carica ha chiuso davanti alla McLaren di Lando Norris al termine di una sessione tiratissima. Terzo Oscar Piastri, sull'altra McLaren, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco partirà dalla seconda fila come l'anno scorso, quando era poi riuscito a vincere il gran premio. Quinto tempo per Lewis Hamilton sull'altra Rossa, che però scatterà dalla decima piazza in virtù della penalizzazione rimediata nel Gp d'Olanda. In quinta posizione partirà quindi George Russell su Mercedes, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Chiudono la top ten la Sauber di Bortoleto, l'Aston Martin di Fernando Alonso e l'altra Red Bull di Tsunoda. Il via della gara domani alle 15.



