F1, Max Verstappen conquista la pole position a Monza

F1, Max Verstappen conquista la pole position a Monza

F1, Max Verstappen conquista la pole position a Monza Photo Credit: ansa

Andrea Salvati

06 settembre 2025, ore 18:39 , agg. alle 19:07

Il pilota della Red Bull domani partirà davanti alle due Mclaren di Norris e Piastri, quarta la Ferrari Leclerc, Hamilton, penalizzato di 5 posizioni, decimo

Pole position da primato di Max Verstappen nel Gp di Monza. Il campione del mondo della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche e segnato il nuovo record della pista brianzola: 1:18.793. Il campione del mondo in carica ha chiuso davanti alla McLaren di Lando Norris al termine di una sessione tiratissima. Terzo Oscar Piastri, sull'altra McLaren, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco partirà dalla seconda fila come l'anno scorso, quando era poi riuscito a vincere il gran premio. Quinto tempo per Lewis Hamilton sull'altra Rossa, che però scatterà dalla decima piazza in virtù della penalizzazione rimediata nel Gp d'Olanda. In quinta posizione partirà quindi George Russell su Mercedes, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Chiudono la top ten la Sauber di Bortoleto, l'Aston Martin di Fernando Alonso e l'altra Red Bull di Tsunoda. Il via della gara domani alle 15.


Argomenti

F1
Ferrari
Monza
Red Bull
Verstappen

Gli ultimi articoli di Andrea Salvati

Mostra tutti
  • Us Open, Jannick Sinner batte Bublik e accede ai quarti di finale dove sarà derby con Musetti

    Us Open, Jannick Sinner batte Bublik e accede ai quarti di finale dove sarà derby con Musetti

  • Serie A, Genoa-Juventus 0-1, Torino-Fiorentina 0-0, Inter-Udinese 1-2, Lazio-Verona 4-0

    Serie A, Genoa-Juventus 0-1, Torino-Fiorentina 0-0, Inter-Udinese 1-2, Lazio-Verona 4-0

  • F1, Oscar Piastri vince il Gran Premio d'Olanda davanti a Verstappen ed Hadjar

    F1, Oscar Piastri vince il Gran Premio d'Olanda davanti a Verstappen ed Hadjar

  • Serie A, Bologna-Como 1-0, Parma-Atalanta 1-1, Napoli-Cagliari 1-0, Pisa-Roma 0-1

    Serie A, Bologna-Como 1-0, Parma-Atalanta 1-1, Napoli-Cagliari 1-0, Pisa-Roma 0-1

  • F1, Ocar Piastri conquista la pole postion del gran premio d'Olanda

    F1, Ocar Piastri conquista la pole postion del gran premio d'Olanda

  • Serie A, Cremonese-Sassuolo 3-2, Lecce-Milan 0-2

    Serie A, Cremonese-Sassuolo 3-2, Lecce-Milan 0-2

  • Arrestato l'aggressore della donna violentata in un parco a Roma

    Arrestato l'aggressore della donna violentata in un parco a Roma

  • Serie A, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0

    Serie A, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0

  • Serie A, Como-Lazio 2-0, Cagliari-Fiorentina 1-1, Juventus-Parma 2-0, Atalanta-Pisa 1-1

    Serie A, Como-Lazio 2-0, Cagliari-Fiorentina 1-1, Juventus-Parma 2-0, Atalanta-Pisa 1-1

  • Aggressione in Autogrill alle porte di Milano, 4 persone indagate, anche per turista aggravante odio razziale

    Aggressione in Autogrill alle porte di Milano, 4 persone indagate, anche per turista aggravante odio razziale

Motogp, Marc Marquez vince la gara sprint del Gp della Repubblica Ceca

Motogp, Marc Marquez vince la gara sprint del Gp della Repubblica Ceca

A Brno il pilota della Ducati ha chiuso i 10 giri davanti a d Acosta e Bastianini, Bagnania al settimo posto

Piastri vince a Miami, disastro Ferrari, bene Kimi Antonelli, sesto al traguardo

Piastri vince a Miami, disastro Ferrari, bene Kimi Antonelli, sesto al traguardo

Doppietta McLaren a Miami, vince Oscar Piastri davanti al compagno di scuderia Lando Norris, terzo Russell su Mercedes, sesto Kimi Antonelli, settima e ottava le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Test prestagionali di F1 in Bahrain, verdetti e imprevisti del primo giorno in pista, con lo sguardo già puntato verso il secondo giorno di prove

Test prestagionali di F1 in Bahrain, verdetti e imprevisti del primo giorno in pista, con lo sguardo già puntato verso il secondo giorno di prove

Un Kimi Antonelli effervescente ha dominato la sessione mattutina di ieri, con Lando Norris che si è imposto invece in quella pomeridiana. Oggi si torna in pista dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17