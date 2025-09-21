F1, Max Verstappen vince il Gran Premio dell'Azerbaigian

F1, Max Verstappen vince il Gran Premio dell'Azerbaigian

Andrea Salvati

21 settembre 2025, ore 17:54

Il pilota della Red Bull, partito dalla pole position, ha preceduto la Mercedes di Russell e la Williams di Sainz, ottava la Ferrari di Hamilton, nono Leclerc

Max Verstappen su Red Bull vince il Gp dell'Azerbaijan, quarto successo stagionale per l'olandese,  dopo una gara condotta in testa dalla pole fino al traguardo. Secondo posto per la Mercedes di George Russel, sul terzo gradino del podio Carlos Sainz su Williams . Ai piedi del podio, quarto, Andrea Kimi Antonelli con l'altra Mercedes davanti alla Racing Bulls di Liam Lawson. gara amare per Mclaren e Ferrari: il leader del mondiale, Oscar Piastri, è andato a muro nel corso del primo giro, con il compagno Norris che non ne ha aprofittato chiudendo solo settimo e riducendo il distacco dalla vetta della classifica di sei punti, portandolo a -25. Ottava e nona le Ferrari di Hamilton e Leclerc, con l'inglese che non ha restituito la posizione al monegasco nel finale, dopo che Leclerc gliela aveva ceduta per provare ad attaccare la Mclaren di Norris. Con la vittoria nel Gran Premio dell'Azerbaijan, la sessantanovesima della sua carriera, Verstappen ha sessantanove punti di ritardo dalla vetta. La F1 tornerà nel weekend dal 3 al 5 ottobre, con il Gran Premio di Singapore. 

Argomenti

Azerbaigian
Baku
F1
Ferrari
Red Bull

