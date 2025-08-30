F1, Ocar Piastri conquista la pole postion del gran premio d'Olanda

Ancora una doppietta McLaren nelle qualifiche del Gp d'Olanda di F1. In pole position domani partirà Oscar Piastri che ha fatto segnare il miglior tempo in 1:08.662, piazzandosi davanti al compagno di squadra Lando Norris che aveva dominato le prove libere. Terzo posto in griglia per la Red Bull ddell'idolo di casa Max Verstappen seguito da Isack Alexandre Hadjar, quarto con la Racing Bulls. Quinta la Mercedes di George Russell, poi le due Ferrari di Cherles Leclerc sesto, e Lewis Hamilton settimo. A chiudere la top ten Lawson, Sainz e Alonso con Kimi Antonelli che scatterà dall'11esimo posto. Finito a muro Stroll che partirà ultimo. Domani alle 15 il via della gara.



