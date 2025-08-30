F1, Ocar Piastri conquista la pole postion del gran premio d'Olanda

F1, Ocar Piastri conquista la pole postion del gran premio d'Olanda

F1, Ocar Piastri conquista la pole postion del gran premio d'Olanda Photo Credit: ansa

Andrea Salvati

30 agosto 2025, ore 16:34

A Zandvoort l'australiano della Mclaren ha preceduto il compagno di squadra Norris e la Red Bull di Verstappen, sesta la Ferrari di Leclerc, settima quella di Hamilton

Ancora una doppietta McLaren nelle qualifiche del Gp d'Olanda di F1. In pole position domani partirà Oscar Piastri che ha fatto segnare il miglior tempo in 1:08.662, piazzandosi davanti al compagno di squadra Lando Norris che aveva dominato le prove libere. Terzo posto in griglia per la Red Bull ddell'idolo di casa Max Verstappen seguito da Isack Alexandre Hadjar, quarto con la Racing Bulls. Quinta la Mercedes di George Russell, poi le due Ferrari di Cherles Leclerc sesto,  e Lewis Hamilton settimo. A chiudere la top ten Lawson, Sainz e Alonso con Kimi Antonelli che scatterà dall'11esimo posto. Finito a muro Stroll che partirà ultimo. Domani alle 15 il via della gara.


Argomenti

F1
Ferrari
Hamilton
Leclerc
Mclaren
Olanda
Piastri
Zandvoort

Gli ultimi articoli di Andrea Salvati

Mostra tutti
  • Serie A, Cremonese-Sassuolo 3-2, Lecce-Milan 0-2

    Serie A, Cremonese-Sassuolo 3-2, Lecce-Milan 0-2

  • Arrestato l'aggressore della donna violentata in un parco a Roma

    Arrestato l'aggressore della donna violentata in un parco a Roma

  • Serie A, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0

    Serie A, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0

  • Serie A, Como-Lazio 2-0, Cagliari-Fiorentina 1-1, Juventus-Parma 2-0, Atalanta-Pisa 1-1

    Serie A, Como-Lazio 2-0, Cagliari-Fiorentina 1-1, Juventus-Parma 2-0, Atalanta-Pisa 1-1

  • Aggressione in Autogrill alle porte di Milano, 4 persone indagate, anche per turista aggravante odio razziale

    Aggressione in Autogrill alle porte di Milano, 4 persone indagate, anche per turista aggravante odio razziale

  • F1, Lando Norris vince il Gp d'Ungheria

    F1, Lando Norris vince il Gp d'Ungheria

  • F1, Charles Leclerc conquista la pole position del Gp d'Ungheria

    F1, Charles Leclerc conquista la pole position del Gp d'Ungheria

  • Ragazza di 21 anni morta in piscina durante una festa privata a Palermo

    Ragazza di 21 anni morta in piscina durante una festa privata a Palermo

  • Formula 1, Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio

    Formula 1, Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio

  • F1, Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio del Belgio

    F1, Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio del Belgio

Domani si corre il Gp del Canada di Formula 1, sarà la corsa del riscatto per la Ferrari?

Domani si corre il Gp del Canada di Formula 1, sarà la corsa del riscatto per la Ferrari?

Sul circuito di Gilles Villeneuve si saprà se la Ferrari può tornare in corsa e lottare per qualcosa di importante, anche se il Mondiale è ancora lungo, oggi le qualifiche

Formula 1, Max Verstappen non perdona e vince il Gran Premio del Giappone, secondo e terzo posto per le McLaren

Formula 1, Max Verstappen non perdona e vince il Gran Premio del Giappone, secondo e terzo posto per le McLaren

L'olandese, campione del mondo con la Red Bull, si prende la prima posizione sul circuito di Suzuka, davanti a Piastri e Norris. Quarto Charles Leclerc su Ferari, mentre Hamilton sull'altra Rossa chiude settimo

Al via la nuova stagione di F1 2025, dall’evento F1 75 Live di Londra alla presentazione della Ferrari SF-25, oggi in pista a Fiorano

Al via la nuova stagione di F1 2025, dall’evento F1 75 Live di Londra alla presentazione della Ferrari SF-25, oggi in pista a Fiorano

Una due giorni molto intensa quella cominciata ieri per gli appassionati di F1, che dopo l’evento londinese vedranno oggi la rossa di Maranello sfrecciare sul circuito di Fiorano