MotoGp, Aldeguer vince la prima gara in carriera, fuori al primo giro Marc Marquez e Bezzecchi

ALTA TENSIONE IN INDONESIA

Sole cocente e tensione altissima a Mandalika, dove il Gran Premio d’Indonesia ha regalato un susseguirsi di emozioni, colpi di scena e un nuovo nome nell’albo d’oro della MotoGP. A trionfare è stato Fermin Aldeguer, giovane talento spagnolo del team Ducati Gresini, che ha conquistato la sua prima vittoria nella classe regina dominando dall’inizio alla fine. Una gara perfetta, costruita con ritmo, lucidità e controllo, mentre tutto intorno regnava il caos per cadute e incidenti che hanno falcidiato i big. Alle spalle di Aldeguer si sono piazzati Pedro Acosta, ancora una volta solido e incisivo, e Alex Marquez, capace di risalire fino al terzo gradino del podio dopo una partenza difficile.

DISASTRO MARC MARQUEZ E BEZZECCHI

I tre sono stati bravi ad approfittare del disastro che ha coinvolto Marco Bezzecchi e Marc Marquez già al primo giro. Il pilota dell’Aprilia, scattato dalla pole, ha perso terreno nelle prime curve e, nel tentativo di recuperare, ha tamponato la Ducati del campione del mondo. Entrambi sono finiti nella ghiaia, con conseguenze fisiche non trascurabili: per Marquez una frattura alla clavicola destra, confermata dai primi esami nel centro medico del circuito, mentre Bezzecchi è stato trasferito in ospedale per controlli più approfonditi. Lo spagnolo della Ducati, che solo una settimana fa festeggiava il nono titolo mondiale, ha mostrato il solito spirito da guerriero: “Non è certo il modo in cui volevo celebrare il titolo, ma queste cose succedono in gara – ha raccontato ai microfoni di Sky Sport –. Marco è venuto subito a scusarsi, non porto rancore. Ora torno a Madrid per fare altri accertamenti e recuperare il prima possibile”.



