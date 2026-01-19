La nuova stagione di F1, da oggi la presentazione dei nuovi modelli

19 gennaio 2026, ore 08:00
Formula 1 2026, da oggi, lunedì 19 gennaio scatta il conto alla rovescia per la nuova stagione; da Audi a Ferrari e Mercedes, questa è la settimana della presentazione delle monoposto
Prende forma la nuova stagione della Formula 1, che quest'anno sarà segnata da una profonda rivoluzione tecnica. Dopo le prime immagini delle nuove livree Red Bull, che sono state svelate a Detroit insieme a quella della Racing Bulls, la settimana che inizia oggi sarà ricchissima di appuntamenti. Sono ben cinque i team pronti a presentare le loro nuove monoposto.
Haas
La prima è la Haas che proprio oggi, lunedì 19 gennaio, inaugurerà ufficialmente la stagione delle presentazioni. Il team statunitense ha anticipato i tempi per garantirsi una maggiore visibilità. Nelle prossime ore verrà svelata online la nuova VF-26. verranno mostrati i primi dettagli della nuova vettura e la livrea 2026. Al volante della monoposto ci saranno Esteban Ocon e Oliver Bearman, confermati dopo la stagione d’esordio. La scuderia continuerà a essere motorizzata Ferrari.
Audi
Un giorno da segnare in rosso sul calendario è quello di domani, martedì 20 gennaio. A Berlino debutterà ufficialmente in Formula 1 l’Audi Revolut Team. Il marchio dei quattro anelli che fa il suo ingresso formale nel Circus della F1 con un evento dedicato. L'appuntamento di domani sarà trasmetto in streaming e anticipa i primi test invernali di Barcellona, in programma dal 26 gennaio. A ricoprire il ruolo di team principal è stato deisgnato Jonathan Wheatley, mentre Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto formeranno la coppia di piloti. A supervisionare il progetto ci sarà l'ex Ferrari Mattia Binotto.
Mercedes
Giovedì 22 gennaio sarà la volta della Mercedes che presenterà la nuova W17 E Performance. La formula scelta per il lancio della nuova monoposto prevede per ora solo un render online. Il lancio successivo è previsto il 2 febbraio, dopo i primi chilometri nei test catalani.
Ferrari
Venerdì 23 gennaio è il giorno della Ferrari. A Maranello verranno tolti i veli alla SF-26. La presentazione prevede carrellata online e un primo shakedown sulla pista di casa a Fiorano. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali Ferrari e su Sky Sport F1 e sarà incentrato sul nuovo progetto tecnico, dal motore alla livrea. Sempre venerdì sarà svelata anche la nuova Alpine. In questo caso, la sede scelta è quella di Barcellona.
McLaren
Dovremo aspettare il mese di febbraio,, invece, per vedere all’opera la nuova monoposto McLaren campione del mondo in carica. La presentazione è prevista per il giorno 9 febbraio al Bahrain International Circuit con un evento trasmesso online. Il giorno prima, l’8 febbraio, invece, si accenderanno i riflettori sulla Cadillac: il nuovo team, undicesimo della griglia 2026, presenterà la livrea della propria monoposto durante uno spot televisivo del Super Bowl.