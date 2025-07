F1, Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio del Belgio

Lando Norris conquista la pole position del GP del Belgio, che con il tempo di 1:40.562 precede di appena 85 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc che partirà davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Ancora un giornata disastrosa per Lewis Hamilton, eliminato in Q1 per track limits e costretto a partire dall'ottava fila in 16esima posizione in griglia. Altro sabato positivo per la Williams con Alexander Albon che partirà dalla terza fila in quinta posizione davanti alla Mercedes di Russell. Quarta fila, invece, per Hadjar e Lawson che precedono Bortoleto che chiude la quinta fila. Non riesce a passare il taglio del Q2 la Haas, né con Ocon né con Bearman che occuperanno la sesta fila in 11esima e 12esima casella davanti all'Alpine di Gasly e la Kick Sauber di Hulkenberg. Così come nelle qualifiche sprint fuori ancora in Q1 anche Kimi Antonelli, che non riesce ad andare oltre il 18esimo tempo e partirà dalla nona fila accanto a Colapinto e davanti ai soli piloti Aston Martin Alonso e Stroll.