Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gp delle Americhe

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio delle Americhe, 19esima gara del Mondiale di Formula 1. Al secondo posto Lando Norris, con la McLaren, protagonista di una gara spettacolare nel duello con Charles Leclerc, che con la Ferrari ha chiuso al terzo posto. Quarto l'altro ferrarista, Lewis Hamilton, davanti al leader del mondiale, Oscar Piastri, quinto con la McLaren. Per l'olandese della Red Bull è il terzo successo nelle ultime quattro gare.

La gara

E' stata una partenza regolare quella del Gp delle Americhe. Max Verstappen, partito dalla pole position con la Red Bull, è scattato in testa precedendo Charles Leclerc che ha superato in avvio Lando Norris con la McLaren. Al via l'altro ferrarista, Lewis Hamilton è riuscito a partire tenendo alle spalle il leader del mondiale, Oscar Piastri. Subito dopo le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Per L'olandese una gara regolare, mentre dietro il monegasco della Ferrari ha dovuto difendere il secondo posto dagli attacchi di Norris.Il britannico della McLaren ha cercato in più occasioni di affiancare Leclerc. Al 21esimo giro il pilota della McLaren riesce a passare il ferrarista sul rettilineo principale. Intanto Hamilton si avvicina e al 23esimo giro passa il compagno di scuderia, anche perché Leclerc è stato chiamato dai box per il cambio gomme. dopo 24 giri la situazione. al vertice Verstappen, secondo Norris, terzo Hamilton, mentre il pilota monegasco è rientrato al nono posto dopo la sosta e comincia la sua rimonta. inizia il momento delle soste ai box. Al 35esimo giro pit stop per Verstappen che riparte comunque al primo posto davanti a Leclerc e Norris che hanno ripreso a duellare. Al quarto posto Hamilton e quinto Russell. Al 51esimo giro Norris passa il ferrarista e si prosegue così fino al termine della gara. Con Verstappen che vince la terza gara negli ultimi quattro gran premi.





Il commento del vincitore

"Vincere il quinto Mondiale? Sì, la possibilità c'è. Noi dobbiamo solo cercare di dare il massimo in questi ultimi weekend fino alla fine. Faremo tutto il possibile. È emozionante. Dobbiamo solo mantenere lo slancio e vedere cosa succede". così Max Verstappen, dopo la vittoria ad Austin.