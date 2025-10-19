Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gp delle Americhe

Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gp delle Americhe

Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gp delle Americhe Photo Credit: ANSA/JOHN LOCHER / POOL

Sergio Gadda

19 ottobre 2025, ore 23:51

Sul podio anche Norris e Leclerc, quarto Hamilton con l'altra Ferrari

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio delle Americhe, 19esima  gara del Mondiale di Formula 1. Al secondo posto Lando Norris, con la McLaren, protagonista di una gara spettacolare nel duello con Charles Leclerc, che con la Ferrari ha chiuso al terzo posto. Quarto l'altro ferrarista, Lewis Hamilton, davanti al leader del mondiale, Oscar Piastri, quinto con la McLaren. Per l'olandese della Red Bull è il terzo successo nelle ultime quattro gare.

La gara

E' stata una partenza regolare quella del Gp delle Americhe. Max Verstappen, partito dalla pole position con la Red Bull, è scattato in testa precedendo Charles Leclerc che ha superato in avvio Lando Norris con la McLaren. Al via l'altro ferrarista, Lewis Hamilton è riuscito a partire tenendo alle spalle  il leader del mondiale, Oscar Piastri. Subito dopo le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli.  Per L'olandese una gara regolare, mentre dietro il monegasco della Ferrari ha dovuto difendere il secondo posto dagli attacchi di Norris.Il britannico della McLaren ha cercato in più occasioni di affiancare Leclerc. Al 21esimo giro il pilota della McLaren riesce a passare il ferrarista sul rettilineo principale. Intanto Hamilton si avvicina e al 23esimo giro passa il compagno di scuderia, anche perché Leclerc è stato chiamato dai box per il cambio gomme. dopo 24 giri la situazione. al vertice Verstappen, secondo Norris, terzo Hamilton, mentre il pilota monegasco è rientrato al nono posto dopo la sosta e comincia la sua rimonta. inizia il momento delle soste ai box. Al 35esimo giro pit stop per Verstappen che riparte comunque al primo posto davanti a Leclerc e Norris che hanno ripreso a duellare. Al quarto posto Hamilton e quinto Russell.  Al 51esimo giro Norris passa il ferrarista e si prosegue così fino al termine della gara. Con Verstappen che vince la terza gara negli ultimi quattro gran premi.


Il commento del vincitore

"Vincere il quinto Mondiale? Sì, la possibilità c'è. Noi dobbiamo solo cercare di dare il massimo in questi ultimi weekend fino alla fine. Faremo tutto il possibile. È emozionante. Dobbiamo solo mantenere lo slancio e vedere cosa succede". così Max Verstappen, dopo la vittoria ad Austin.

Argomenti

F1
Verstappen
Gp Americhe

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • Sassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti

    Sassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti

  • Formula 1, oggi si corre il Gp delle Americhe, pole per Verstappen che ieri ha vinto la gara sprint

    Formula 1, oggi si corre il Gp delle Americhe, pole per Verstappen che ieri ha vinto la gara sprint

  • Sinner si conferma re in Arabia Saudita, suo il Six Kings Slam, battuto in finale Alcaraz

    Sinner si conferma re in Arabia Saudita, suo il Six Kings Slam, battuto in finale Alcaraz

  • L'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelenksy, negati a Kiev i missili Tomahawk

    L'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelenksy, negati a Kiev i missili Tomahawk

  • L’attesa per il rilascio degli ostaggi israeliani che potrebbe avvenire prima dell’atterraggio di Trump a Tel Aviv

    L’attesa per il rilascio degli ostaggi israeliani che potrebbe avvenire prima dell’atterraggio di Trump a Tel Aviv

  • Nasce l'esecutivo di Sebastian Lecornu 2, è un governo di scopo

    Nasce l'esecutivo di Sebastian Lecornu 2, è un governo di scopo

  • Da oggi, domenica 12 ottobre 2025, attive le nuove norme per entrare in Ue, via ai controlli biometrici

    Da oggi, domenica 12 ottobre 2025, attive le nuove norme per entrare in Ue, via ai controlli biometrici

  • Un italiano ai mondiali di calcio in Usa c’è: è Fabio Cannavaro, nuovo ct dell'Uzbekistan

    Un italiano ai mondiali di calcio in Usa c’è: è Fabio Cannavaro, nuovo ct dell'Uzbekistan

  • 30 anni fa veniva avvistato il primo pianeta esterno al Sistema Solare

    30 anni fa veniva avvistato il primo pianeta esterno al Sistema Solare

  • L’effige di Donald Trump su una moneta, il tycoon come gli imperatori romani

    L’effige di Donald Trump su una moneta, il tycoon come gli imperatori romani

MotoGp, a Misano vince Bezzecchi la Sprint Race, nulla da fare per Marc Marquez, caduto

MotoGp, a Misano vince Bezzecchi la Sprint Race, nulla da fare per Marc Marquez, caduto

il pilota italiano si prende la pole position e trionfa nella gara sprint, sfruttando la caduta del pilota spagnolo a 7 giri dal termine

F1, Piastri in pole in Barhain, in MotoGp, Marc Marquez vince la spint in Qatar e domani parte dalla pole

F1, Piastri in pole in Barhain, in MotoGp, Marc Marquez vince la spint in Qatar e domani parte dalla pole

La McLaren di Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Bahrain. terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc terza, non l'altra Rossa di Hamilton, nel motomondiale è dominio Marquez nella gara Sprint in Qatar, primo Marc, secondo Alex

Formula 1, venticinque anni fa il primo mondiale di Schumacher vinto con la Ferrari

Formula 1, venticinque anni fa il primo mondiale di Schumacher vinto con la Ferrari

L'8 ottobre del 2000, il pilota tedesco si laureava campione del mondo con la monoposto del "Cavallino" dopo un digiuno durato ben 21 anni