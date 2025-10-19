MotoGP, in Australia vince Raul Fernandez, prima vittoria per lo spagnolo nella top class

Un weekend destinato a entrare negli annali del motociclismo quello vissuto dall’Aprilia a Phillip Island, coronato dal primo trionfo in MotoGP di Raul Fernandez e dal traguardo storico delle 300 vittorie complessive nel Motomondiale. Un risultato che conferma la Casa di Noale come il costruttore europeo più vincente di sempre e che arriva al termine di un fine settimana perfetto, impreziosito dal doppio successo nelle sprint del sabato. Fernandez, 24 anni, madrileno del team satellite Aprilia Trackhouse diretto da Davide Brivio, ha centrato una vittoria che vale come consacrazione personale e premio al lavoro di squadra. “È stato un percorso lungo, ma non abbiamo mai smesso di crederci. Questa vittoria è di tutti”, ha detto il pilota, emozionato al traguardo. Sul podio con lui anche un brillante Fabio Di Giannantonio, ancora una volta la miglior Ducati in pista, e Marco Bezzecchi, capace di rimontare fino al terzo posto nonostante la penalità del doppio long-lap imposta dopo l’incidente con Marc Marquez in Indonesia.

LE PAROLE DI BEZZECCHI E LA GIORNATA NERA DI BAGNAIA

Bezzecchi ha raccontato una gara affrontata con lucidità: “Ho spinto fin dall’inizio per creare vantaggio, la strategia ha funzionato. Dopo la penalità ero sesto, ma ho creduto nel podio fino alla fine”. Giornata nera invece per Francesco Bagnaia, protagonista di un’altra caduta nel finale dopo un weekend complicato. Partito indietro, il campione del mondo in carica era riuscito a risalire fino alla dodicesima posizione prima di scivolare alla curva ‘Siberia’. “Stavo recuperando, ma ero al limite – ha ammesso –. La moto era più stabile rispetto al sabato, ma non riuscivo a frenare come volevo. È frustrante, ma continueremo a lavorare”. Alle sue spalle in classifica mondiale Bezzecchi gli ha strappato il terzo posto, mentre Alex Marquez, quarto al traguardo in Australia, consolida la seconda posizione alle spalle del leader. Con la prossima tappa fissata in Malesia, Aprilia si gode un momento storico e Raul Fernandez si prende la scena come nuovo volto di una MotoGP sempre più imprevedibile, dove ogni gara regala sorprese e nuovi protagonisti.