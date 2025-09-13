MotoGp, a Misano vince Bezzecchi la Sprint Race, nulla da fare per Marc Marquez, caduto

Il sabato di Misano ha regalato emozioni intense e colpi di scena che difficilmente verranno dimenticati, soprattutto per Marco Bezzecchi. Il pilota riminese, sulla sua Aprilia, ha vissuto una giornata quasi perfetta davanti al pubblico di casa, trasformando il circuito intitolato a Marco Simoncelli in un’arena di festa. Prima la pole position conquistata con autorità, poi la vittoria nella Sprint del pomeriggio, hanno suggellato una prestazione che resterà impressa nella sua carriera.

UNA SPRINT RACE COMBATTUTA

La partenza della Sprint è stata combattuta, con Marc Marquez che, scattato dalla seconda fila, ha subito mostrato la sua solita aggressività, rimontando su Quartararo e su Alex Marquez fino a superare lo stesso Bezzecchi. Sembrava che il leader del mondiale fosse pronto a dominare ancora una volta, ma l’imprevisto ha stravolto il copione: un errore all’anteriore lo ha tradito, portandolo nella ghiaia e lasciando via libera al rivale italiano. La caduta ha fatto esplodere il pubblico, che non ha trattenuto l’entusiasmo per il clamoroso colpo di scena. Bezzecchi non si è lasciato distrarre e ha amministrato la corsa con freddezza, mantenendo un passo costante nonostante qualche piccolo problema tecnico. Alle sue spalle Alex Marquez ha provato a rimanere in scia, ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto, riconoscendo di non avere il ritmo per impensierire l’Aprilia. Sul terzo gradino del podio è salito Fabio Di Giannantonio, autore di una prestazione solida, davanti a Franco Morbidelli. Marc Marquez, consapevole dell’errore, ha ammesso di essersi rilassato nel momento sbagliato, quando la vittoria sembrava già in tasca. Ha comunque promesso battaglia per la gara di domenica, indicando proprio Bezzecchi come l’uomo da battere.