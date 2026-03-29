Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Giappone e vola in testa al Mondiale con un’impresa da record

La Formula 1 scopre un nuovo protagonista assoluto, e parla italiano. Sul circuito giapponese, Andrea Kimi Antonelli ha firmato una vittoria di grande autorità, confermando il successo ottenuto in Cina e conquistando la vetta del campionato. Un risultato che proietta il giovane talento della Mercedes al centro della scena mondiale, rendendolo il più giovane leader della classifica iridata nella storia recente.

LA POLE POSITION DI ANTONELLI E LA VITTORIA DEL PILOTA BOLOGNESE

Scattato dalla pole position, il pilota bolognese ha dovuto affrontare una partenza non impeccabile, ma ha saputo reagire con maturità. Un ingresso della safety car ha contribuito a rimescolare le carte, permettendogli di gestire meglio il ritmo gara. Da quel momento in poi, Antonelli ha imposto un passo insostenibile per gli avversari, mantenendo il comando fino alla bandiera a scacchi senza più concedere opportunità. Alle sue spalle si è piazzato Oscar Piastri con la McLaren, autore di una gara solida, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Charles Leclerc, che ha portato la Ferrari tra i primi dopo una prova combattuta. Più indietro George Russell, diretto rivale di Antonelli nella corsa al titolo, che ha chiuso fuori dal podio, perdendo terreno nella classifica generale. Completano le prime posizioni Lando Norris e Lewis Hamilton, seguiti da Pierre Gasly. Più indietro ancora Max Verstappen, apparso in difficoltà rispetto agli standard a cui ha abituato, e gli altri protagonisti della top ten.