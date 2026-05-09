Tennis, Internazionali BNL d'Italia, buona la prima per Musetti che vola al terzo turno, avanzano anche Cocciaretto e Arnaldi,eliminazione all'esordio per Djokovic

L’Italia del tennis si prende la scena agli Internazionali d’Italia con una giornata ricca di vittorie pesanti, imprese inattese e conferme importanti. Sul rosso del Foro Italico arrivano segnali incoraggianti soprattutto dal tabellone maschile, dove Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi conquistano il pass per il terzo turno, trascinando il pubblico romano in un sabato dalle forti tinte azzurre. In campo femminile, invece, sorride Elisabetta Cocciaretto, protagonista della miglior vittoria della sua carriera nel torneo capitolino.

SINGOLARE MASCHILE

A impressionare è soprattutto Lorenzo Musetti, autore di una prestazione estremamente solida contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il toscano controlla la sfida fin dai primi scambi, riuscendo a disinnescare il servizio devastante dell’avversario e imponendo il proprio ritmo da fondo campo. Due set praticamente perfetti, chiusi entrambi sul 6-4, permettono all’azzurro di avanzare senza concedere particolari occasioni al rivale. Musetti ha mostrato grande lucidità nei momenti delicati e un tennis brillante, confermando il buon momento di forma già visto nelle ultime settimane. Adesso lo aspetta un test molto più impegnativo contro l’argentino Francisco Cerundolo. Applausi anche per Matteo Arnaldi, protagonista di una delle vittorie più belle della giornata. Il ligure supera in rimonta Alex De Minaur al termine di una battaglia durissima durata tre ore. Dopo aver perso il primo set, Arnaldi non si è disunito, restando aggrappato al match con coraggio e qualità. Fondamentale il tie-break del secondo parziale, vinto con sangue freddo dopo lunghi scambi e continui cambi di inerzia. Nel set decisivo l’azzurro ha alzato ulteriormente il livello, trovando il break decisivo e chiudendo 6-4 contro la testa di serie numero sei del torneo. Una vittoria che rilancia definitivamente il suo percorso dopo settimane complicate e che gli regala il terzo turno contro lo spagnolo Jodar. Bene anche Luciano Darderi, autore di una prova concreta e ordinata contro Yannick Hanfmann. L’italoargentino ha gestito con autorità i momenti importanti del match, imponendosi con un doppio 6-4 grazie a un tennis aggressivo e a un servizio molto efficace. Darderi ha concesso pochissimo nei propri turni di battuta e ha colpito nei momenti chiave, conquistando così un successo prezioso che lo porta alla sfida contro Tommy Paul. Sul torneo resta poi l’eco dell’eliminazione clamorosa di Novak Djokovic, sconfitto all’esordio dal croato Dino Prizmic.