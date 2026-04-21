Bergamo, a ottobre un weekend di sport ed emozioni con Il Lombardia e la Gran Fondo Il Lombardia Felice Gimondi

È stato presentato oggi a Bergamo, presso l'Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni, il “Weekend de Il Lombardia”, che tra il 9 e l'11 ottobre vedrà la cittadina lombarda protagonista con la partenza della Classica delle Foglie Morte, uno degli appuntamenti più importanti del calendario UCI World Tour organizzato da RCS Sport, e proseguirà il giorno successivo con la prima storica partenza della Gran Fondo Il Lombardia intitolata a Felice Gimondi.

"Il Lombardia è una corsa che rappresenta la storia e il prestigio del ciclismo mondiale, e riportare la partenza a Bergamo significa valorizzare e rafforzare il legame di un territorio che ha sempre avuto radici profonde con questo sport. Bergamo, infatti, è una delle capitali di questo sport, e siamo sicuri che questo weekend sarà coinvolgente per tutti, sia gli abitanti che i numerosi tifosi e cicloamatori che accorreranno. Stiamo lavorando a un’edizione di altissimo livello, con un percorso selettivo e spettacolare, in grado di esaltare le qualità dei grandi campioni e offrire un grande spettacolo al pubblico" ha dichiarato Stefano Allocchio, Direttore di corsa RCS Sport, nel corso della presentazione.

Elena Carnevali, Sindaca di Bergamo, ha aggiunto: “Per Bergamo è un grande orgoglio ospitare nuovamente Il Lombardia. Accanto alla gara dei professionisti, la Gran Fondo Felice Gimondi rappresenta il cuore più popolare della manifestazione: migliaia di cicloamatori pedaleranno sulle stesse strade dei campioni, confermando una tradizione sportiva profondamente radicata nel nostro territorio. Sarà un fine settimana di grande sport e partecipazione, arricchito dalla presenza e dall’attesa per i grandi protagonisti del ciclismo internazionale. Un’occasione preziosa anche per valorizzare Bergamo, il suo patrimonio culturale e la sua eccellenza enogastronomica, riconosciuta come Città Creativa UNESCO. Un ringraziamento va a RCS Sport, agli organizzatori e a tutti coloro che, con il loro impegno, rendono possibile questo straordinario evento".





TRE GIORNATE DEDICATE AL CICLISMO

Il weekend si aprirà ufficialmente venerdì 9 ottobre con l'apertura del Quartier Generale e le varie attività di avvicinamento all'evento. Sabato 10 ottobre toccherà alla partenza de Il Lombardia presented by Crédit Agricole, che proprio a Bergamo vide l'anno scorso il campione del mondo Tadej Pogacar conquistare l'ultima Classica Monumento stagionale per il quinto anno di fila. Ulteriori dettagli, come il percorso completo e le squadre partecipanti, verranno svelati in un secondo momento. Domenica 11 ottobre il weekend si concluderà con la Gran Fondo Il Lombardia Felice Gimondi, prova in cui gli amatori che potranno vivere in prima persona le emozioni e le atmosfere della Classica Monumento, pedalando sulle strade che hanno reso celebre questa corsa nel mondo.

Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events, ha spiegato: "Siamo felicissimi ed orgogliosi di avere Bergamo protagonista non solo della Gara Monumento del sabato, ma anche della Gran Fondo Felice Gimondi di domenica, dando vita ad un format unico e distintivo che unisce e riunisce tifosi ed amatori in un'unica passione, quella per lo sport ed in particolare per il Ciclismo. La Classica del sabato viene trasmessa in 200 paesi nel mondo, con un’audience di oltre 25 milioni di persone che garantisce grande visibilità al territorio, rafforzandone l’identità e che, anche grazie ai numerosi partecipanti della GF di domenica, favorisce una ricaduta economica stimata in 50 milioni di euro".





LA GRAN FONDO IL LOMBARDIA FELICE GIMONDI

La Gran Fondo Il Lombardia si dirige direttamente verso la salita più iconica del Lombardia quando arriva a Bergamo: il Valico di Valcava che con la sua parte finale sempre sopra il 10% (punte 17%) rappresenta la maggiore difficoltà della Gran Fondo. Dopo la lunga discesa su Villa d’Almé la corsa rende omaggio a Felice Gimondi nella sua Sedrina che viene attraversata prima di dirigersi verso Selvino. Si scala quindi Miragolo San Salvatore (circa 9 km al 7% medio con punte del 12%), salita entrata solo recentemente nel percorso della Classica delle Foglie Morte e in seguito il breve, ma ripido, Passo Salmezza (inedito – circa 3 km al 9% con punte oltre il 15%) la cui discesa breve e impegnativa porta a Selvino. I ciclisti scenderanno dalla famosissima serie di tornanti che porta in val Brembana per ritornare a Bergamo.

“Tra le vittorie più emozionanti di papà c'è Il Lombardia del 1966, che quest'anno compie 60 anni, ed è bello celebrarlo con la terza edizione della Gran Fondo a lui intitolata. Questa prova lo ricorda in toto, con il passaggio da Sedrina e salite nelle quali serve grande grinta e grande impegno, due qualità che rispecchiano in toto il DNA Gimondi. L'arrivo è unico, e regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati che percorreranno queste strade" ha commentato Norma Gimondi, figlia di Felice.

Luca Onofrio, Head of Mass Events di RCS Sports & Events, ha aggiunto: "La Gran Fondo Il Lombardia Felice Gimondi offrirà agli appassionati un’esperienza unica, e portare per la prima volta la partenza a Bergamo, a 60 anni dal primo successo di Felice Gimondi che abbiamo voluto omaggiare con il passaggio dalla sua Sedrina, aggiunge un valore speciale a un evento che cresce ogni anno e che vuole essere sempre più un punto di riferimento per il mondo amatoriale".

Le iscrizioni per La Gran Fondo Il Lombardia Felice Gimondi sono aperte oggi, sul sito https://gfilombardia.it/

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