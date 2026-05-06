Tennis, Internazionali BNL d'Italia, ecco i risultati degli italiani

A prendersi la scena è soprattutto Matteo Arnaldi, protagonista di una prestazione solida e lucida che gli consente di superare lo spagnolo Jaume Munar al termine di una sfida intensa e combattuta. Il ligure chiude con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco, trovando così il primo successo nel circuito maggiore in questa stagione e guadagnandosi l’accesso al secondo turno. Arnaldi parte con grande determinazione, imponendo subito il proprio ritmo e gestendo con efficacia gli scambi da fondo nel primo set. Dopo aver messo le mani sul parziale iniziale, subisce però la reazione dello spagnolo, più aggressivo e continuo nel secondo, che riequilibra il match. Nel momento decisivo, però, l’azzurro ritrova ordine e precisione: nel terzo set alza il livello al servizio, non concede opportunità in risposta e piazza il break decisivo nel sesto gioco, chiudendo con autorità. Ora per lui si apre una sfida impegnativa contro Alex de Minaur, già affrontato in passato.

TABELLONE FEMMINILE

Non sorride invece Federica Urgesi, costretta a fermarsi subito nel tabellone principale. L’italiana cede nettamente alla svizzera Viktorija Golubic, che si impone con un doppio 6-1 in un match a senso unico. Una partita complicata fin dall’inizio per Urgesi, che non riesce mai a trovare contromisure efficaci al gioco ordinato e preciso dell’avversaria. Segnali positivi arrivano però da Tyra Grant, giovane talento azzurro che firma una splendida rimonta contro Lisa Pigato. Dopo un avvio difficile, con il primo set perso 6-1, Grant cambia marcia e ribalta completamente l’inerzia dell’incontro. Con maggiore aggressività e fiducia nei propri colpi, conquista il secondo set 6-2 e completa l’opera nel terzo, chiudendo 6-4 dopo due ore di lotta. Un successo significativo che la proietta al secondo turno e le permette di avvicinarsi sempre più alle prime 200 del ranking mondiale. Si interrompe invece all’esordio anche il cammino di Nuria Brancaccio, superata in due set dall’americana Taylor Townsend. L’azzurra lotta ma non riesce a contenere la maggiore potenza e continuità dell’avversaria, che chiude 6-3, 6-2 senza concedere spazio. Tra le note più liete della giornata c’è Elisabetta Cocciaretto, capace di imporsi con personalità contro Sinja Kraus. Dopo un inizio complicato, con un break subito in apertura, l’azzurra reagisce immediatamente infilando una serie di giochi consecutivi che le valgono il primo set. Nel secondo parziale la marchigiana dimostra solidità mentale, annulla diverse palle break e trova lo spunto decisivo nel finale per chiudere 6-4. Al prossimo turno la attende una sfida di alto livello contro Emma Navarro.

LE PARTITE ANNULLATE PER MALTEMPO

Infine, il maltempo condiziona il programma, costringendo gli organizzatori a rinviare alcuni incontri. Tra questi anche il match di Noemi Basiletti, sospeso mentre l’azzurra era in vantaggio, e il debutto di altri italiani, che saranno recuperati nella giornata successiva.