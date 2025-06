MotoGp, Marc Marquez si prende la Sprint Race del Gran Premio d'Olanda, quinto posto per Bagnaia

LE QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO D'OLANDA

Le qualifiche di Assen avevano invece visto brillare Quartararo, autore della pole con un tempo impressionante di 1’30”651, che gli ha permesso di precedere di pochissimo Bagnaia, a meno di tre decimi. A completare la prima fila è stato Alex Marquez, mentre Marc Marquez si è dovuto accontentare della quarta piazza, seguito da Bezzecchi e Morbidelli. La giornata di venerdì aveva già mostrato il ritmo elevato del francese, che è stato l’unico capace di sfidare seriamente Quartararo, ma non è riuscito a strappare la prima pole dell’anno. Per il pilota Yamaha si tratta della quarta partenza al palo in stagione, ma la vera sfida sarà trasformare queste prestazioni in risultati concreti durante le gare, visto che finora ha ottenuto un solo podio in sei eventi. I fratelli Marquez restano i principali candidati alla vittoria: se Alex ha confermato il suo buon stato di forma, Marc ha pagato qualche difficoltà sul giro secco, probabilmente a causa di due cadute subite il venerdì, ma rimane comunque il favorito per la vittoria nelle corse. Bezzecchi si è messo in luce nelle qualifiche, tenendo dietro un gruppo agguerrito di Ducati, tra cui le squadre VR46 e Gresini. Tra i migliori dodici troviamo anche Acosta con la KTM ufficiale, Vinales su KTM Tech3, Fernandez con l’Aprilia Trackhouse e Zarco su Honda LCR. Più indietro, in quarta fila, si sono sistemati Mir, Miller e Savadori, mentre nella quinta e sesta fila si trovano Binder, Bastianini, Oliveira, Rins, Ogura, Espargaro e Chantra, completando una griglia ricca di talento e combattività in vista della decima prova del mondiale.