Formula 1, Antonelli trionfa nel Gran Premio di Cina e riporta l'Italia sul podio dopo 20 anni

Una giornata destinata a rimanere nella storia dell’automobilismo italiano si è consumata sul circuito di Shanghai. Nel Chinese Grand Prix, seconda tappa del mondiale di Formula 1, il protagonista assoluto è stato Andrea Kimi Antonelli, che a soli 19 anni ha conquistato il primo successo della carriera in un Gran Premio.

KIMI ANTONELLI, RIPORTA L'ITALIA SUL PODIO 20 ANNI DOPO l'ULTIMA VOLTA

Il giovane pilota della Mercedes ha costruito il trionfo con una gara solida e lucida, dimostrando grande maturità nonostante l’età. Partito dalla pole position, Antonelli ha perso temporaneamente la testa della corsa nelle prime battute, quando Lewis Hamilton è riuscito a sopravanzarlo. Il bolognese, però, non si è scomposto: dopo appena un giro ha riconquistato la prima posizione e da quel momento ha mantenuto il comando fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra George Russell, completando una straordinaria doppietta per la Mercedes.

TORNA SUL PODIO LA FERRARI, DUELLO SPETTACOLARE TRA HAMILTON E LECLERC

Sul terzo gradino del podio è salito Hamilton, oggi al volante della Ferrari, che ha ottenuto il suo primo podio con la scuderia di Maranello dopo il passaggio avvenuto nella stagione 2025. Per il sette volte campione del mondo si tratta anche del ritorno tra i primi tre in una gara lunga dopo oltre un anno. Subito dietro si è classificato Charles Leclerc, quarto con l’altra Ferrari, mentre la quinta posizione è stata conquistata da Oliver Bearman con la Haas F1 Team. Sesto posto per Pierre Gasly della Alpine F1 Team, seguito da Liam Lawson con la Racing Bulls. La zona punti è stata completata da Isack Hadjar, Carlos Sainz e Franco Colapinto.