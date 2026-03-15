Formula 1, Antonelli trionfa nel Gran Premio di Cina e riporta l'Italia sul podio dopo 20 anni

15 marzo 2026, ore 10:43
Kimi conquista il primo posto sul circuito di Shanghai e precede il compagno di squadra in Mercedes Russel. Chiude terzo Lewis Hamilton dopo uno spettacolare duello con Charles Leclerc
Una giornata destinata a rimanere nella storia dell’automobilismo italiano si è consumata sul circuito di Shanghai. Nel Chinese Grand Prix, seconda tappa del mondiale di Formula 1, il protagonista assoluto è stato Andrea Kimi Antonelli, che a soli 19 anni ha conquistato il primo successo della carriera in un Gran Premio.
KIMI ANTONELLI, RIPORTA L'ITALIA SUL PODIO 20 ANNI DOPO l'ULTIMA VOLTA
Il giovane pilota della Mercedes ha costruito il trionfo con una gara solida e lucida, dimostrando grande maturità nonostante l’età. Partito dalla pole position, Antonelli ha perso temporaneamente la testa della corsa nelle prime battute, quando Lewis Hamilton è riuscito a sopravanzarlo. Il bolognese, però, non si è scomposto: dopo appena un giro ha riconquistato la prima posizione e da quel momento ha mantenuto il comando fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra George Russell, completando una straordinaria doppietta per la Mercedes.
TORNA SUL PODIO LA FERRARI, DUELLO SPETTACOLARE TRA HAMILTON E LECLERC
Sul terzo gradino del podio è salito Hamilton, oggi al volante della Ferrari, che ha ottenuto il suo primo podio con la scuderia di Maranello dopo il passaggio avvenuto nella stagione 2025. Per il sette volte campione del mondo si tratta anche del ritorno tra i primi tre in una gara lunga dopo oltre un anno. Subito dietro si è classificato Charles Leclerc, quarto con l’altra Ferrari, mentre la quinta posizione è stata conquistata da Oliver Bearman con la Haas F1 Team. Sesto posto per Pierre Gasly della Alpine F1 Team, seguito da Liam Lawson con la Racing Bulls. La zona punti è stata completata da Isack Hadjar, Carlos Sainz e Franco Colapinto.
LE PAROLE DI ANTONELLI
Dopo aver tagliato il traguardo, Antonelli non è riuscito a trattenere l’emozione. Al team radio ha ringraziato la squadra per il lavoro svolto e per aver creduto in lui fin dall’inizio. Il pilota italiano ha raccontato di aver gestito con attenzione le prime fasi della gara, quando ha perso la posizione, e di aver poi cercato di mantenere la concentrazione fino alla fine, nonostante qualche momento di tensione negli ultimi giri. Il successo assume un valore ancora più simbolico per il motorsport italiano. L’ultimo pilota del nostro Paese a vincere un Gran Premio era stato Giancarlo Fisichella nel 2002, quando Antonelli era ancora un bambino. La vittoria a Shanghai segna quindi il ritorno dell’Italia sul gradino più alto del podio dopo molti anni.
LE CONGRATULAZIONI DI HAMILTON
Parole di apprezzamento sono arrivate anche dagli avversari. Hamilton si è congratulato con il giovane talento della Mercedes, sottolineando come il team tedesco stia attraversando un momento di grande competitività e riconoscendo il valore della prestazione di Antonelli. Il britannico ha inoltre raccontato di essersi divertito nella battaglia finale con Leclerc, definendola una delle fasi più intense della gara.
SODDISFAZIONE DEL TEAM PRINCIPAL DI MERCEDES TOTO WOLFF
Grande soddisfazione anche all’interno della Mercedes. Il team principal Toto Wolff ha elogiato il proprio pilota, ricordando come la squadra abbia deciso di puntare su di lui nonostante la giovane età e alcune critiche iniziali. Secondo Wolff, Antonelli ha dimostrato grande freddezza in pista e un’evidente crescita rispetto alla stagione precedente.