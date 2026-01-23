Ferrari: comincia una nuova era, è arrivata la SF-26 , la prima monoposto a firma di Loic Serra

Ferrari: comincia una nuova era, è arrivata la SF-26 , la prima monoposto a firma di Loic Serra

Ferrari: comincia una nuova era, è arrivata la SF-26 , la prima monoposto a firma di Loic Serra Photo Credit: ANSA/ Scuderia Ferrari Press Office

Gabriele Manzo

23 gennaio 2026, ore 13:15

Una macchina più corta, più stretta meno pesante, con il ritorno alla sospensione anteriore push rod, la SF-26 mostra particolari mutuati da McLaren e Mercedes

La Ferrari ha diffuso le prime immagini della rossa che dovrà competere con migliori fortune nel circus e dare la possibilità ad Hamilton e Leclerc di tornare a vincere. La prima monoposto di Loic Serra, per quanto in versione basica, mostra concetti all'avanguardia per quanto riguarda la parte meccanica. Le sospensioni sono a schema push rod con bracket anteriore e multi link posteriore.

 

Taglio netto al passato

La Ferrari SF-26 è dunque svelata. Si entra nella nuova era regolamentare delle monoposto agili. La Scuderia dà un taglio netto al recente passato. L’azzeramento dei contenuti tecnici con una macchina che risulta più corta, stretta, leggera e con una power unit rivoluzionaria che pareggia la potenza di motore endotermico ed elettrico, ha praticamente costretto lo staff tecnico diretto da Loic Serra a partire con un progetto dal foglio bianco, ma già al primo sguardo si possono percepire influenze di derivazione McLaren e importanti assonanze con le scelte fatte dalla Mercedes W17.

La Ferrari vuole tornare protagonista e si gioca tutto con una macchina che presenta soluzioni che cominceranno a essere valutate nei test di Barcellona. Lo ricordiamo, questa non è la vettura che inizierà il campionato 2026 a Melbourne, perché come tutte le F1 subirà un pacchetto evolutivo, ma è la base su cui lavorano gli aerodinamici di Diego Tondi.

La monoposto, sotto il profilo cromatico si distingue per il rosso più brillante accompagnato alla porzione bianca che ricorda , più la 312T che le F92A. Sembra un ritorno agli anni 70.

La soluzione per le sospensioni

Tutte le squadre che hanno presentato la loro monoposto 2026, tranne la Cadillac, sono tornate alla sospensione anteriore con lo schema push rod. La Scuderia ha ripudiato il sistema a tirante dopo una sola stagione, nella convinzione che con il nuovo regolamento era meglio tornare sui propri passi perché i vantaggi aerodinamici assicurati dalle F1 a effetto suolo non c’erano più. Il triangolo superiore è molto aperto e ha un braccio ancorato alla parte superiore del telaio, mentre quello posteriore con una cover curvilinea è molto inclinato inseguendo le esasperazioni che si erano viste sulla McLaren MCL39 e che, per il momento, non sono state replicate sulle F1 2026 viste finora.


Argomenti

Ferrari
Serra
SF-26

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Mediaset:denunciato Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dell'azienda e di suoi conduttori

    Mediaset:denunciato Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dell'azienda e di suoi conduttori

  • Federica Torzullo, contestato il femminicidio a Claudio Carlomagno, che rischia l'ergastolo

    Federica Torzullo, contestato il femminicidio a Claudio Carlomagno, che rischia l'ergastolo

  • San Giovanni Lupatoto: il mistero di Diego Baroni, 14 anni, sparito da casa da una settimana, potrebbe essere a Milano

    San Giovanni Lupatoto: il mistero di Diego Baroni, 14 anni, sparito da casa da una settimana, potrebbe essere a Milano

  • Donald Trump alla Norvegia, non mi avete dato il Nobel per la pace, ora penserò ad altre cose

    Donald Trump alla Norvegia, non mi avete dato il Nobel per la pace, ora penserò ad altre cose

  • Trovata morta impiccata Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da casa il 6 gennaio, nella frazione di Teolo di Padova

    Trovata morta impiccata Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da casa il 6 gennaio, nella frazione di Teolo di Padova

  • Ragazza svanita nel nulla in provincia di Padova, aperta inchiesta contro ignoti per sequestro di persona

    Ragazza svanita nel nulla in provincia di Padova, aperta inchiesta contro ignoti per sequestro di persona

  • Le constellation: cautelare per Jacques Moretti , domiciiari per la moglie, indagine italiana avviata

    Le constellation: cautelare per Jacques Moretti , domiciiari per la moglie, indagine italiana avviata

  • Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, il medico accusato di aver avvelenato suocera e moglie

    Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, il medico accusato di aver avvelenato suocera e moglie

  • La Russia ha colpito nella notte Kiev e Leopoli,usato anche un missile ipersonico, Europa in tensione

    La Russia ha colpito nella notte Kiev e Leopoli,usato anche un missile ipersonico, Europa in tensione

  • Terra dei fuochi, in corso la bonifica di terreni in 20 comuni della Campania, 1700 tonnellate di rifiuti rimossi

    Terra dei fuochi, in corso la bonifica di terreni in 20 comuni della Campania, 1700 tonnellate di rifiuti rimossi

Andrea Kimi Antonelli, dai sorpassi in Formula 1 si passa all'esame di maturità

Andrea Kimi Antonelli, dai sorpassi in Formula 1 si passa all'esame di maturità

Il pilota della Mercedes, compagno di George Russel, ha sostenuto la prima prova dell'esame di stato all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, una nuova sfida per il talento italiano

Formula 1: disastro Ferrari, Hamilton e Leclerc squalificati a fine gara per motivi tecnici

Formula 1: disastro Ferrari, Hamilton e Leclerc squalificati a fine gara per motivi tecnici

Non era mai successo nelle storia della Ferrari. Le prestazioni in gara comunque erano state deludenti (Leclerc 5°, Hamilton 6°)

Formula 1, venticinque anni fa il primo mondiale di Schumacher vinto con la Ferrari

Formula 1, venticinque anni fa il primo mondiale di Schumacher vinto con la Ferrari

L'8 ottobre del 2000, il pilota tedesco si laureava campione del mondo con la monoposto del "Cavallino" dopo un digiuno durato ben 21 anni