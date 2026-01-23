Ferrari: comincia una nuova era, è arrivata la SF-26 , la prima monoposto a firma di Loic Serra

La Ferrari ha diffuso le prime immagini della rossa che dovrà competere con migliori fortune nel circus e dare la possibilità ad Hamilton e Leclerc di tornare a vincere. La prima monoposto di Loic Serra , per quanto in versione basica, mostra concetti all'avanguardia per quanto riguarda la parte meccanica. Le sospensioni sono a schema push rod con bracket anteriore e multi link posteriore.

Taglio netto al passato

La Ferrari SF-26 è dunque svelata. Si entra nella nuova era regolamentare delle monoposto agili. La Scuderia dà un taglio netto al recente passato. L’azzeramento dei contenuti tecnici con una macchina che risulta più corta, stretta, leggera e con una power unit rivoluzionaria che pareggia la potenza di motore endotermico ed elettrico, ha praticamente costretto lo staff tecnico diretto da Loic Serra a partire con un progetto dal foglio bianco, ma già al primo sguardo si possono percepire influenze di derivazione McLaren e importanti assonanze con le scelte fatte dalla Mercedes W17.

La Ferrari vuole tornare protagonista e si gioca tutto con una macchina che presenta soluzioni che cominceranno a essere valutate nei test di Barcellona. Lo ricordiamo, questa non è la vettura che inizierà il campionato 2026 a Melbourne, perché come tutte le F1 subirà un pacchetto evolutivo, ma è la base su cui lavorano gli aerodinamici di Diego Tondi.

La monoposto, sotto il profilo cromatico si distingue per il rosso più brillante accompagnato alla porzione bianca che ricorda , più la 312T che le F92A. Sembra un ritorno agli anni 70.

La soluzione per le sospensioni

Tutte le squadre che hanno presentato la loro monoposto 2026, tranne la Cadillac, sono tornate alla sospensione anteriore con lo schema push rod. La Scuderia ha ripudiato il sistema a tirante dopo una sola stagione, nella convinzione che con il nuovo regolamento era meglio tornare sui propri passi perché i vantaggi aerodinamici assicurati dalle F1 a effetto suolo non c’erano più. Il triangolo superiore è molto aperto e ha un braccio ancorato alla parte superiore del telaio, mentre quello posteriore con una cover curvilinea è molto inclinato inseguendo le esasperazioni che si erano viste sulla McLaren MCL39 e che, per il momento, non sono state replicate sulle F1 2026 viste finora.



