E' morto, oggi, l'ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico Alex Zanardi. L'annuncio dato dalla famiglia

E' morto, oggi, Alex Zanardi. Lo ha annunciato la famiglia . Ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, Zanardi, nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Nel 2001, dopo un incidente in pista, in Germania, aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe. Nel 2020, in provincia di Siena, un altro grave incidente in handbike. " Con la morte di Alex Zanardi l'Italia ha perso un campione ed un uomo straordinario" , ha scritto, sui social, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "E' con sincero e profondo dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Zanardi, straordinario esempio di forza, coraggio e determinazione. Un grande campione italiano, capace di trasformare le difficoltà in un messaggio di speranza per tutti": così il presidente del Senato, Ignazio La Russa .