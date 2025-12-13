Cinema. Dick Van Dyke compie oggi 100 anni. "Voglio vivere ancora di più", dice l'attore statunitense

Cinema. Dick Van Dyke compie oggi 100 anni. "Voglio vivere ancora di più", dice l'attore statunitense

13 dicembre 2025

Il celebre spazzacamino Bert del film Mary Poppins festeggia con la propria famiglia e pianifica il futuro: "Cento anni non sono abbastanza"

L'attore Dick Van Dyke compie oggi 100 anni. Sua moglie, i 4 figli e i 5 nipoti hanno preparato una grande festa per questo traguardo importante di una delle leggende del cinema di Hollywood. "Cento anni non sono abbastanza. Voglio vivere di più e ho intenzione di farlo", ha scherzato, ma non trpppo, la star, celebre, soprattutto, per le interpretazioni iconiche nei film Mary Poppins e Chitty Chitty Bang Bang. Van Dyke è nato il 13 dicembre del 1925 a West Plains, nello Stato americano del MissouriLa passione per il cinema è scattata dopo aver guardato i film di Stanlio e Ollio (Laurel and Hardy). La sua popolarità come annunciatore radiofonico lo portò a firmare un contratto con la Cbs e, dopo alcuni programmi in televisione, si affermò presso il grande pubblico grazie alla sua interpretazione nel musical Bye Bye Birdie, che, come ha ricordato l'Adnkronos, gli valse la vittoria di un Tony Award nel 1961. L'attore, notissimo per aver interpretato il personaggio di Bert in Mary Poppins, lo spazzacamino che canta e balla, ha rivelato di provare ancora a danzare: "Ho una gamba malandata, non so per quale motivo, ma provo ancora a ballare". Per il compleanno di Van Dyke si stanno svolgendo celebrazioni in tutti gli Stati Uniti, incluso un flash mob a Malibu, dove vive l'attore. Van Dyke è anche il soggetto di un nuovo documentario e ha pubblicato un libro intitolato "100 Rules For Living To 100: An Optimist's Guide To A Happy Life", tradotto in italiano 100 Regole per Vivere fino a 100 Anni: la Guida di un ottimista a una vita felice. L'attore attribuisce parte della sua longevità alla moglie Arlene Silver, di 46 anni più giovane, sposata nel 2012. "È un privilegio e un onore prendermi cura di lui e renderlo felice", ha dichiarato lei. Van Dyke ha 4 figli, Barry, Carrie, Christian e Stacy, avuti dalla sua prima moglie, Margie Willett, dalla quale ha divorziato nel 1984, dopo 36 anni di matrimonio. Ha poi avuto una relazione trentennale con Michelle Triola Marvin, scomparsa nell'ottobre 2009 all'età di 76 anni. Tra il 1961 e il 1966, l'attore è stato protagonista della sitcom The Dick Van Dyke Show, che lo ha reso una star della televisione. Ha ottenuto grande successo anche per la serie televisiva Diagnosis: Murder, vista in Italia sulle reti Mediaset con il titolo "Un detective in corsia", in onda dal 1993 al 2001. È stato inserito nella Hollywood Walk of Fame nel 1993 e, successivamente, nella Television Hall of Fame nel 1995. Nel 2017, ha ricevuto il Britannia Award for Excellence in Television.


