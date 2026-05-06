Oggi in Procura a Pavia Andrea Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dai pm anche Marco Poggi

Oggi in Procura a Pavia Andrea Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dai pm anche Marco Poggi

Oggi in Procura a Pavia Andrea Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dai pm anche Marco Poggi Photo Credit: Ansa.it

Max Viggiani

06 maggio 2026, ore 12:40

Sempio è l'unico indagato, con l'accusa di omicidio volontario per motivi sessuali, nel secondo filone dell'inchiesta per la morte di Chiara Poggi a Garlasco

Andrea Sempio e Marco Poggi sono arrivati, questa mattina, in procura a Pavia. Il primo, unico indagato per omicidio volontario, per motivi sessuali, nel secondo filone dell’inchiesta per l’assassinio di Chiara Poggi, come anticipato dai suoi avvocati, ha scelto di non rispondere ai magistrati. Prima la difesa vuole leggere gli atti e sottoporlo ad una perizia personologica. il fratello della vittima, invece, evitati i giornalisti all’arrivo e all'uscita dalla procura, è stato sentito come persona informata sui fatti. La sua testimonianza è durata due ore. Ricordiamo, infine, che l’ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, è in carcere da più di 10 anni, dei 16 a cui è stato condannato, come colpevole dell’assassinio della ragazza. Ieri, infine, sono state sentite le gemelle Stefania e Paola Cappa.

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