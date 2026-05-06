Oggi in Procura a Pavia Andrea Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dai pm anche Marco Poggi

Andrea Sempio e Marco Poggi sono arrivati, questa mattina, in procura a Pavia . Il primo, unico indagato per omicidio volontario, per motivi sessuali, nel secondo filone dell’inchiesta per l’assassinio di Chiara Poggi, come anticipato dai suoi avvocati, ha scelto di non rispondere ai magistrati . Prima la difesa vuole leggere gli atti e sottoporlo ad una perizia personologica. il fratello della vittima, invece, evitati i giornalisti all’arrivo e all'uscita dalla procura, è stato sentito come persona informata sui fatti. La sua testimonianza è durata due ore. Ricordiamo, infine, che l’ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, è in carcere da più di 10 anni, dei 16 a cui è stato condannato , come colpevole dell’assassinio della ragazza. Ieri, infine, sono state sentite le gemelle Stefania e Paola Cappa.