Calcio. Nei playoff di Champions League Bodo Glimt-Inter, Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-Atalanta

A Nyon, in Svizzera, si sono svolti i sorteggi per gli abbinamenti degli spareggi. Tutte e tre le italiane giocheranno l'andata in casa il 17 o il 18 febbraio
Nei playoff della Champions League l’Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, la Juventus i turchi del Galatasaray e l’Atalanta i tedeschi del Borussia Dortmund. Le tre italiane giocheranno l’andata tutte in trasferta, il 17 o il 18 febbraio. Il ritorno, quindi, in casa, il 24 o il 25 febbraio. Gli altri abbinamenti sono Benfica-Real Madrid, Monaco-Psg, Qarabag-Newcastle, Bruges-Atletico Madrid e Olympiakos-Bayer Leverkusen. Poi, guardando avanti, in caso di passaggio agli ottavi di finale, l’Inter troverà una tra Manchester City e Sporting Lisbona, la Juventus il Liverpool o il Tottenham e l’Atalanta o l’Arsenal o il Bayern Monaco.
Bologna-Brann nei playoff di Europa League
Nei playoff di Europa League, invece, il Bologna affronterà i norvegesi del Brann. La sfida di andata è prevista, in Norvegia, il 19 febbraio. Quella di ritorno il 26 febbraio allo stadio Dall'Ara. La formazione di Italiano, in caso di passaggio di turno, potrebbe trovare la Roma, già qualificata agli ottavi di finale.
