Calcio. Nei playoff di Champions League Bodo Glimt-Inter, Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-Atalanta

Nei playoff della Champions League l’Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, la Juventus i turchi del Galatasaray e l’Atalanta i tedeschi del Borussia Dortmund . Le tre italiane giocheranno l’andata tutte in trasferta, il 17 o il 18 febbraio. Il ritorno, quindi, in casa, il 24 o il 25 febbraio. Gli altri abbinamenti sono Benfica-Real Madrid, Monaco-Psg, Qarabag-Newcastle, Bruges-Atletico Madrid e Olympiakos-Bayer Leverkusen. Poi, guardando avanti, in caso di passaggio agli ottavi di finale , l’Inter troverà una tra Manchester City e Sporting Lisbona, la Juventus il Liverpool o il Tottenham e l’Atalanta o l’Arsenal o il Bayern Monaco.





Bologna-Brann nei playoff di Europa League