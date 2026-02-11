"L'impianto di ventilazione di Le Constellation non è stato mai controllato": così Moretti nell'interrogatorio

L'interrogatorio di Jacques Moretti si è svolto, questa mattina, a Sion, in Svizzera . Domani, invece, è in programma quello della moglie Jessica. " L'impianto di ventilazione di Le Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone ": questa l’ammissione del proprietario che ha anche spiegato che nessuno dei 4 estintori, presenti nel locale, è stato usato per tentare di spegnere l'incendio. " Nessuno l'ha usato perché tutti pensavano solo a scappare ", ha aggiunto Moretti. Intanto Jacques, la moglie Jessica, e la madre di due ragazze rimaste ferite, si sono incontrati, in privato, in un'aula del campus universitario di Sion. Tutto questo mentre il sequestro probatorio dei telefoni di tutti i ragazzi italiani, che hanno perso la vita o sono rimasti feriti nella tragedia, è stato disposto dalla Procura di Roma , in vista di un'indagine forense. Secondo gli inquirenti potrebbero contenere immagini o riprese video, relative alla tragedia, che potrebbero far individuare ulteriori ipotesi di responsabilità.