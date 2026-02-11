"L'impianto di ventilazione di Le Constellation non è stato mai controllato": così Moretti nell'interrogatorio

11 febbraio 2026, ore 15:33
Il proprietario del locale della strage di Capodanno è stato sentito, questa mattina, dagli inquirenti di Sion. Domani, invece, toccherà alla moglie Jessica
L'interrogatorio di Jacques Moretti si è svolto, questa mattina, a Sion, in Svizzera. Domani, invece, è in programma quello della moglie Jessica. "L'impianto di ventilazione di Le Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone": questa l’ammissione del proprietario che ha anche spiegato che nessuno dei 4 estintori, presenti nel locale, è stato usato per tentare di spegnere l'incendio. "Nessuno l'ha usato perché tutti pensavano solo a scappare", ha aggiunto Moretti. Intanto Jacques, la moglie Jessica, e la madre di due ragazze rimaste ferite, si sono incontrati, in privato, in un'aula del campus universitario di Sion. Tutto questo mentre il sequestro probatorio dei telefoni di tutti i ragazzi italiani, che hanno perso la vita o sono rimasti feriti nella tragedia, è stato disposto dalla Procura di Roma, in vista di un'indagine forense. Secondo gli inquirenti potrebbero contenere immagini o riprese video, relative alla tragedia, che potrebbero far individuare ulteriori ipotesi di responsabilità.
