A New York vendita all'asta da record per un rarissimo autoritratto di Artemisia Gentileschi

05 febbraio 2026, ore 17:02
Il quadro è stato acquistato dalla National Gallery di Washington, per oltre 5 milioni di dollari, raddoppiando le stime di partenza dell'opera
Un quadro della pittrice barocca, Artemisia Gentileschi, ha stabilito un vero e proprio record, oggi, alle aste di New York. La National Gallery di Washington, infatti, ha pagato 5,69 milioni di dollari per aggiudicarsi un raro autoritratto dell'artista, raffigurata nei panni di Santa Caterina d'Alessandria. La vendita gestita dalla notissima casa d'aste Christie's, praticamente, ha raddoppiato la cifra stimata all'inizio e superato il precedente primato, sempre all'asta, per un quadro della Gentileschi, stabilito nel 2019 da Artcurial, a Parigi, per una Lucrezia che era stata pagata 5,25 milioni di dollari. Il quadro venduto oggi è uno di 5 autoritratti di Artemisia, tre dei quali sono in musei. Si tratterebbe del primo della serie, dipinto, a Firenze, quando la figlia di Orazio Gentileschi aveva solo vent'anni. L'asta ha coinciso con l'annuncio, fatto dalla National Gallery di Washington, dell'acquisto di un altro dipinto molto importante di Artemisia e cioè quello di Maria Maddalena in estasi.
Argomenti
