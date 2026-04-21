Offese pesanti a Giorgia Meloni dalla tv russa, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo
21 aprile 2026, ore 19:00
Vladimir Solovyov, non nuovo ad attacchi volgari indirizzati all''Italia, ha scagliato parolacce, in italiano, contro la premier che di recente ha incontrato Zelenski
Gli attacchi precedenti
Solovyev non è nuovo agli improperi. lanciati in tv.Già a marzo del 2023, il conduttore aveva alzato i toni dandole dell’«idiota patentata», epiteto che usa spesso. «Su, forza, signora – aveva esordito, trasmettendo un discorso di Meloni sulla pace –. Sono sepolti anche militari italiani sulla terra russa. Gli italiani che conosco io maledicono politici come questa, che portano il popolo italiano in un’altra guerra». Poi ancora: «Meloni, hai mica voglia di andare a camminare per le vie di Donetsk, vedere Lugansk. Cedere come i tuoi amici fascisti. Forse te ne sei dimenticata. Meloni, cosa significa la parola fascisti. Sei venuta dai fascisti. Zelensky è fascista».
Non solo Meloni
Altre italiane sono finite, in passato, nel mirino di Solovyev. Una in particolare: la vicepresidente dem del Parlamento europeo, Pina Picierno, un anno fa era stata pesantemente aggredita, sempre per la sua costante vicinanza al popolo ucraino. «La sua bocca puzza di tirannia», aveva attaccato, invitato da Massimo Giletti. «Vergogna della razza umana, bestia, idiota patentata». Una violenza verbale condannata da tutto il Pd come «intimidazione».
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