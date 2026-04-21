Offese pesanti a Giorgia Meloni dalla tv russa, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo

Una valanga di insulti sono stati indirizzati a Giorgia Meloni durante una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) , della televisione russa . Il giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino , si è espresso in italiano con parole volgari che elenchiamo per dovere di cronaca, definendo la premier: “ ‘fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia ’ e apostrofandola come ‘ PuttaMeloni ’. ‘Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà’, ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma, di cui molti estratti circolano già attraverso siti e social russi . Gli insulti di Solovyov aprono un nuovo caso diplomatico, inasprendo i rapporti già tesi tra Italia e Russia: la Farnesina ha infatt i già deciso di convocare l’ambasciatore di Mosca. La Farnesina guidata dal vicepremier Antonio Tajani ha fatto convocare l’ambasciatore russo a Roma, Aleksej Vladimirovic Paramonov «per esprimere la formale protesta del Governo dopo i gravissimi e vergognosi attacchi rivolti alla premier» . Nel corso della sua trasmissione televisiva, l ’anchorman si è scagliato contro la premier. La tempistica non è casuale e fuori contesto: il 15 aprile il leader ucraino Volodymyr Zelensky è tornato in Italia dopo soli quattro mesi, ricevuto prima a Palazzo Chigi e poi al Quirinale , ottenendo di nuovo la garanzia del pieno e fermo sostegno di Roma a Kiev e concordando l’avvio del “ Drone Dea l” per la produzione di droni.

Gli attacchi precedenti

Solovyev non è nuovo agli improperi. lanciati in tv.Già a marzo del 2023, il conduttore aveva alzato i toni dandole dell’«idiota patentata», epiteto che usa spesso. «Su, forza, signora – aveva esordito, trasmettendo un discorso di Meloni sulla pace –. Sono sepolti anche militari italiani sulla terra russa. Gli italiani che conosco io maledicono politici come questa, che portano il popolo italiano in un’altra guerra». Poi ancora: «Meloni, hai mica voglia di andare a camminare per le vie di Donetsk, vedere Lugansk. Cedere come i tuoi amici fascisti. Forse te ne sei dimenticata. Meloni, cosa significa la parola fascisti. Sei venuta dai fascisti. Zelensky è fascista».

Non solo Meloni

Altre italiane sono finite, in passato, nel mirino di Solovyev. Una in particolare: la vicepresidente dem del Parlamento europeo, Pina Picierno, un anno fa era stata pesantemente aggredita, sempre per la sua costante vicinanza al popolo ucraino. «La sua bocca puzza di tirannia», aveva attaccato, invitato da Massimo Giletti. «Vergogna della razza umana, bestia, idiota patentata». Una violenza verbale condannata da tutto il Pd come «intimidazione».



