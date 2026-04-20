Milano: scoperta una organizzazione che gestiva un giro di escort per clienti facoltosi, ci sono molti calciatori

L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e sviluppata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha permesso di smantellare un sistema radicato con base principale a Cinisello Balsamo . Le autorità hanno disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro.

La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato 4 persone per un giro di prostituzione ed escort che coinvolgeva numerosi calciatori di Serie A . L’organizzazione, con radici a Cinisello Balsamo, offriva pacchetti “ all inclusive ” con serate in locali e hotel di lusso a prezzi che superavano i cinquemila euro. Sequestrati oltre 1,2 milioni di euro per reati d i sfruttamento e autoriciclaggio dei proventi illeciti.

Un tenore di vita elevato li ha traditi

Le indagini hanno evidenziato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e l’elevato tenore di vita condotto. Il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha sottolineato come il sodalizio criminale utilizzasse società fittizie per schermare la gestione dei flussi di denaro derivanti dalle prestazioni sessuali a pagamento. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’organizzazione aveva strutturato un vero e proprio sistema basato sul reclutamento di donne, tra cui numerose escort di professione, per soddisfare una clientela estremamente facoltosa. Tra i frequentatori assidui del giro figurano imprenditori e un numero “consistente” di calciatori di Serie A. Gli sportivi coinvolti non sarebbero soltanto residenti in Lombardia: molti di loro, in occasione di trasferte a Milano, avrebbero usufruito di pacchetti “all inclusive” comprendenti serate nei locali più esclusivi della movida e soggiorni in alberghi di lusso con prestazioni sessuali incluse. Questi servizi da dopocena particolare venivano garantiti dietro il pagamento di cifre che raggiungevano diverse migliaia di euro a serata.

Pubbliche relazioni per copertura

Le donne coinvolte, spesso ospitate direttamente presso la sede della società a Cinisello Balsamo, venivano smistate negli eventi organizzati dal gruppo per intercettare i clienti. Gli inquirenti hanno raccolto un numero considerevole di prove che documentano come l’attività di pubbliche relazioni della società fosse solo una copertura per nascondere il reale ruolo della società e lo sfruttamento sistematico delle ragazze.

Lo sfruttamento della prostituzione

L’ordinanza firmata dalla gip di Milano mette in luce il ruolo degli intermediari che agivano in concorso con i quattro arrestati. Il sistema si reggeva su una strutturata organizzazione che gestiva logistica e pagamenti, trattenendo una parte sostanziale dei guadagni delle donne. Il reato di autoriciclaggio, in particolare, si è configurato con il reimpiego dei capitali sporchi nell’attività lecita di organizzazione eventi, un meccanismo che ha permesso al gruppo di accumulare il profitto milionario oggetto del sequestro. All’interno degli atti giudiziari comparirebbero i nomi di diversi personaggi noti del mondo del calcio e dell’imprenditoria. Le indagini proseguono anche per mappare l’intera rete di contatti e definire meglio le collaborazioni tra la società milanese e i circuiti del calcio professionistico.



