Maldive, difficile il recupero dei quattro sub italiani ancora dispersi

Maldive, difficile il recupero dei quattro sub italiani ancora dispersi

Maldive, difficile il recupero dei quattro sub italiani ancora dispersi Photo Credit: Ansa: Ufficio stampa Greenpeace

Redazione Web

15 maggio 2026, ore 16:30

Roma ha avviato un’indagine sull’incidente verificatosi durante l’immersione in una grotta

L'Ambasciatore d'Italia è arrivato a Malè per incontrare i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale delle Maldive. Sul luogo dell'incidente, in cui sono deceduti i nostri 5 connazionali, sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana, a bordo i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sub  italiano. E' quanto ha riferito la Farnesina.  A causa delle avverse condizioni meteo,  è stata  essere effettuata in queste ore, senza esito,  solo una prima immersione volta a esplorare la grotta profonda 60 metri, teatro della tragedia. L'unico corpo ritrovato è di Gianluca Benedetti  e non quello professoressa Monica Montefalcone, deceduta assieme alla figlia Giorgia Sommacal, come si era appreso in un primo momento. Le altre vittime sono i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani. "Il tempo ieri al momento dell'immersione era bello, il mare non era perturbato e la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere successo in quegli antri, è presto per fare ipotesi. Bisogna ancora recuperare quattro corpi. Stiamo bene ma sotto choc”.   E’ quanto ha raccontato una delle persone a bordo della Safari boat da cui si sono tuffati ieri i cinque italiani morti durante un'immersione alle grotte di Alimathà. Roma ha avviato un’indagine sull’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. “L'unica certezza che ho è che mia moglie è fra le migliori subacquee sulla faccia della terra e che è stata una persona coscienziosa. Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di altri ragazzi', ha dichiarato Carlo Sommacal, marito della biologa marina.


Parla il Presidente delle Maldive, la ricerca di dispersi rimane la nostra massima priorità

"Esprimo le più sentite condoglianze al Presidente Sergio Mattarella e al popolo italiano in seguito al tragico incidente subacqueo avvenuto ieri nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. Siamo profondamente addolorati per questa tragedia, e i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle famiglie del cittadino italiano deceduto, ai quattro italiani dispersi e a tutte le persone coinvolte". Così il presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu. "La ricerca dei 4 subacquei ancora dispersi rimane la nostra massima priorità e il Governo delle Maldive apprezza il sostegno del Governo italiano alle operazioni di recupero in corso", ha aggiunto il capo di Stato.

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