All'Arena di Verona torna l'Opera Festival. Si parte con la Traviata

Un luogo simbolo di cultura ed eccellenza in tutto il mondo, che torna ad accendersi per un'estate spettacolare. È l'Arena di Verona, che firma la stagione più lunga della sua storia. Dal 5 giugno al 12 settembre, torna infatti l'Opera Festival, per 53 serate di grande spettacolo, tra opera, concerti e danza. Sul palcoscenico si alterneranno, di sera in sera, 6 produzioni d'opera e altrettante serate evento. Una nuova Traviata, due diversi allestimenti di Aida, le più recenti produzioni di Nabucco e La Bohème, e ancora Turandot, a 100 anni dalla prima assoluta. L'anteprima arriverà il 5 giugno, con Campioni del Mondo. Italia loves Unesco, l'evento speciale che celebrerà il riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'umanità e il lancio della candidatura della canzone napoletana classica nella lista Unesco.

IL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA TRAVIATA

Ad inaugurare ufficialmente la stagione, il 12 e 13 giugno, sarà la nuova produzione dedi Verdi, che debuttò, proprio all'Arena, nel 1946, primo spettacolo del dopoguerra. Un allestimento spettacolare, con la regia diche proietterà il pubblico nella Parigi di inizio Novecento, fra gli splendori della. La scenografia, firmata dae realizzata pezzo per pezzo dagli artigiani dei laboratori dell'Arena, ricostruirà anche il Moulin Rouge. A completare il quadro, i costumi di, le luci di, le coreografie di





LE SERATE EVENTO

Spazio anche per sei serate evento. Oltre all'atteso appuntamento diin un'unica imperdibile data coprodotta con ARTEDANZAsrl il 21 luglio, il balletto tornerà anche al Teatro Romano con l'acclamata produzione di, nella coreografia originale di Lorca Massine il 25 e 26 agosto. Tra i programmi musicali più amati delle ultime stagioni, ritorna il grande organico sinfonico-corale dispiegato daidi Orff al centro dell'Arena il 13 agosto con un nuovo eccezionale cast, che schiera Erin Morley, Mihai Damian e il contraltista Carlo Vistoli al suo esordio areniano, diretto dal Maestro James Conlon, anch'egli per la prima volta in Anfiteatro. Infine, due innovative serate evento: il nuovo concerto immersivodebutta in prima assoluta il 18 agosto e si aggiunge alle Quattro stagioni in, con l'Orchestra di Fondazione Arena e spettacolari proiezioni tridimensionali firmate da Balich Wonder Studio il 19 agosto.





RTL 102.5 è media partner.