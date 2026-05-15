All'Arena di Verona torna l'Opera Festival. Si parte con la Traviata

15 maggio 2026, ore 16:15
Dal 5 giugno al 12 settembre, in scena la 103esima stagione, la più lunga della storia dell'Opera Festival, per 53 serate di grande spettacolo con cast internazionali
Un luogo simbolo di cultura ed eccellenza in tutto il mondo, che torna ad accendersi per un'estate spettacolare. È l'Arena di Verona, che firma la stagione più lunga della sua storia. Dal 5 giugno al 12 settembre, torna infatti l'Opera Festival, per 53 serate di grande spettacolo, tra opera, concerti e danza. Sul palcoscenico si alterneranno, di sera in sera, 6 produzioni d'opera e altrettante serate evento. Una nuova Traviata, due diversi allestimenti di Aida, le più recenti produzioni di Nabucco e La Bohème, e ancora Turandot, a 100 anni dalla prima assoluta. L'anteprima arriverà il 5 giugno, con Campioni del Mondo. Italia loves Unesco, l'evento speciale che celebrerà il riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'umanità e il lancio della candidatura della canzone napoletana classica nella lista Unesco.
IL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA TRAVIATAAd inaugurare ufficialmente la stagione, il 12 e 13 giugno, sarà la nuova produzione de La Traviata di Verdi, che debuttò, proprio all'Arena, nel 1946, primo spettacolo del dopoguerra. Un allestimento spettacolare, con la regia di Paul Curran che proietterà il pubblico nella Parigi di inizio Novecento, fra gli splendori della Belle Époque. La scenografia, firmata da Juan Guillermo Nova e realizzata pezzo per pezzo dagli artigiani dei laboratori dell'Arena, ricostruirà anche il Moulin Rouge. A completare il quadro, i costumi di Stefano Ciammitti, le luci di Fabio Barettin, le coreografie di Kyle Lang.
LE SERATE EVENTOSpazio anche per sei serate evento. Oltre all'atteso appuntamento di Roberto Bolle and friends, in un'unica imperdibile data coprodotta con ARTEDANZAsrl il 21 luglio, il balletto tornerà anche al Teatro Romano con l'acclamata produzione di Zorba il greco, nella coreografia originale di Lorca Massine il 25 e 26 agosto. Tra i programmi musicali più amati delle ultime stagioni, ritorna il grande organico sinfonico-corale dispiegato dai Carmina Burana di Orff al centro dell'Arena il 13 agosto con un nuovo eccezionale cast, che schiera Erin Morley, Mihai Damian e il contraltista Carlo Vistoli al suo esordio areniano, diretto dal Maestro James Conlon, anch'egli per la prima volta in Anfiteatro. Infine, due innovative serate evento: il nuovo concerto immersivo Paganini Paradise debutta in prima assoluta il 18 agosto e si aggiunge alle Quattro stagioni in Viva Vivaldi, con l'Orchestra di Fondazione Arena e spettacolari proiezioni tridimensionali firmate da Balich Wonder Studio il 19 agosto.
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