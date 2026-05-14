Pechino Express 26, Costantino della Gherardesca a RTL 102.5: “Con Pechino Express raccontiamo Paesi che in Italia vengono mostrati poco”

Costantino della Gherardesca è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali per raccontare in diretta la finale di “Pechino Express” di stasera, giovedì 14 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Si conclude stasera, dopo oltre 5000 chilometri attraverso tre Paesi - Indonesia, Cina e Giappone - il viaggio verso “L’Estremo Oriente” di Pechino Express 2026. In attesa di scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio tra I Veloci, I Raccomandati e Le DJ.

«Quest’anno mi sono divertito moltissimo, è andato tutto molto bene. Questa edizione è stata seguita anche da persone che normalmente non seguono il programma e se ne sono innamorate. Questo è il bello quando ti apri alle culture. Il lato principale del programma è proprio questo, soprattutto perché raccontiamo Paesi che in Italia vengono mostrati molto poco», dichiara Costantino della Gherardesca.

IL VIAGGIO

I viaggiatori hanno conosciuto le meraviglie naturali di Bali e Java, in Indonesia; hanno attraversato i territori della Cina provando emozioni intense e indimenticabili grazie anche alle interazioni con la popolazione locale; infine sono arrivati in Giappone, un Paese moderno dallo spirito millenario, che li ha accolti nella nona e penultima tappa, ad un passo dal Tappeto Rosso finale. E ora le tre coppie ancora in gara sono pronte ad affrontare gli ultimi 167 chilometri mozzafiato: partenza da Nara, sosta nel cuore della splendida Osaka e infine traguardo finale nella meravigliosa Kyoto.

«Non posso svelare molto, ma posso parlare dei luoghi meravigliosi che vedremo: partiremo da Nara, silenziosa ma moderna, circondata da colline piene di cerbiatti abituati alla presenza delle persone. Da Nara si passa poi alla città con più anima, la Napoli del Giappone: Osaka. E si finisce in una città a cui sono molto legato, la grandissima Kyoto, l’antica capitale imperiale: bellissima, ne vale davvero la pena», racconta Costantino della Gherardesca.

LE COPPIE

Tre le coppie ancora in corsa per aggiudicarsi la vittoria nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia: Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci; Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati; e Jo Squillo e Michelle Masullo, Le DJ. Tre coppie molto diverse tra loro ma tutte grandi protagoniste di questa stagione, di sicuro tra le coppie più forti nel lungo percorso che hanno vissuto.

GLI INVIATI

Un viaggio appassionante per le coppie in gara, guidate dal conduttore Costantino della Gherardesca e dai tre inviati, uno per ogni Paese, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. «C’è stato un inviato per ogni Paese e siamo entusiasti di questa scelta, perché così ognuno può conoscere, studiare e fare propria la nazione che racconta. Giulia, per esempio, con la Cina ha amato soprattutto il lato moderno. Poi c’è Lillo, che ha un lato meraviglioso che dalla televisione non conoscevo: potrebbe vivere soltanto in alberghi a diciotto stelle, è più Liza Minnelli di me, un vero genio del comfort. Guido Meda, invece, è stata una rivoluzione totale. Non mi immaginavo che uno che racconta sport potesse essere così “freak” come me. Vado molto d’accordo con lui: è una persona che, lasciando Milano, si è completamente sfrenata e ha lasciato andare tutti i suoi freni inibitori», conclude Costantino.



