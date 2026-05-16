Modena, auto falcia la folla. Sette i feriti, almeno 4 in gravi condizioni. il conducente fermato dopo aver tentato la fuga

Avrebbe deliberatamente puntato l’auto contro il marciapiede, affollato di persone che passeggiavano o facevano la spesa nei negozi. A raccontarlo i testimoni che si trovavano in centro, a Modena, dove una macchina ha investito sette persone, quattro delle quali versano in gravissime condizioni. Il conducente, sarebbe un 30enne italiano di origini marocchine, incensurato, dopo l’impatto ha provato a fuggire a piedi ed ha ferito con un coltello un passante che tentava di bloccarlo e che infine aiutato anche da altri è riuscito a neutralizzarlo. L’uomo ora si trova sotto interrogatorio in Questura.

LA DINAMICA NEL RACCONTO DEI TESTIMONI

Si tratterebbe di un gesto intenzionale. Almeno è quanto emerge dal racconto dei testimoni "Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volare".

LE VITTIME

Sette persone falciate, almeno quattro versano in gravi condizioni. Una donna, in particolare, è rimasta gravemente ferita con le gambe schiacciate. Il racconto è di Luca Signorelli, l'uomo che ha braccato l'autore dell'investimento. “Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega Signorelli ai cronisti - lui (l'investitore, ndr) scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano”. A quel punto ha sferrato due fendenti, uno al cuore che Signorelli ha schivato, l’altro alla testa che invece l’ha ferito. Infine aiutato anche da altri cittadini l’uomo è stato bloccato e consegnato alle forze dell’ordine.