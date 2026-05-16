Modena, auto falcia la folla. Sette i feriti, almeno 4 in gravi condizioni. il conducente fermato dopo aver tentato la fuga

16 maggio 2026, ore 19:00
Un 30enne, italiano di seconda generazione, avrebbe accelerato e puntato l'auto sulle persone che si trovavano sul marciapiede. Poi ha ferito con un coltello un passante che cercava di bloccarlo
Avrebbe deliberatamente puntato l’auto contro il marciapiede, affollato di persone che passeggiavano o facevano la spesa nei negozi. A raccontarlo i testimoni che si trovavano in centro, a Modena, dove una macchina ha investito sette persone, quattro delle quali versano in gravissime condizioni. Il conducente, sarebbe un 30enne italiano di origini marocchine, incensurato, dopo l’impatto ha provato a fuggire a piedi ed ha ferito con un coltello un passante che tentava di bloccarlo e che infine aiutato anche da altri è riuscito a neutralizzarlo. L’uomo ora si trova sotto interrogatorio in Questura.
LA DINAMICA NEL RACCONTO DEI TESTIMONI
Si tratterebbe di un gesto intenzionale. Almeno è quanto emerge dal racconto dei testimoni "Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volare".
LE VITTIME
Sette persone falciate, almeno quattro versano in gravi condizioni. Una donna, in particolare, è rimasta gravemente ferita con le gambe schiacciate. Il racconto è di Luca Signorelli, l'uomo che ha braccato l'autore dell'investimento. “Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega Signorelli ai cronisti - lui (l'investitore, ndr) scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano”. A quel punto ha sferrato due fendenti, uno al cuore che Signorelli ha schivato, l’altro alla testa che invece l’ha ferito. Infine aiutato anche da altri cittadini l’uomo è stato bloccato e consegnato alle forze dell’ordine.
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