Famiglia del bosco, secondo la perizia i genitori sono inadeguati. Per ora no al ricongiungimento

Almeno per il momento, Catherine e Nathan i genitori della cosiddetta ‘famiglia del bosco’ non sono in grado di fare il mestiere di madre e di padre. Le conclusioni della perizia ordinata dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila firmata dalla psichiatra Simona Ceccoli, definisce «priva di fondamento clinico e giuridico» la richiesta di «immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre». Il documento suggerisce il mantenimento dei bambini nella struttura protetta di Vasto (Chieti), dove sono ospitati dal 20 novembre scorso ma non esclude che l'idoneità ad essere genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham possa essere riacquisita. Conclusioni respinte però da Tonino Cantelmi, consulente dei legali della famiglia, che parla di 'perizia logorroica e inconsistente' a cui risponderà, entro 20 giorni, nero su bianco.

L'ITER, TRA OSSERVAZIONI E RELAZIONE FINALE

I consulenti nominati dai legali che assistono la coppia - alla quale è stata sospesa la responsabilità genitoriale nel novembre scorso - dovranno presentare osservazioni entro trenta giorni. Poi la psichiatra Ceccoli avrà un altro mese per chiudere la propria relazione. L'ipotesi che sembrerebbe prevalere è quella di far partire un processo che punti al ricongiungimento familiare, l'alternativa d'altra parte sarebbe la decadenza della responsabilità genitoriale che aprirebbe la strada all'adottabilità dei tre piccoli.