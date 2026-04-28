Famiglia del bosco, secondo la perizia i genitori sono inadeguati. Per ora no al ricongiungimento

Famiglia del bosco, secondo la perizia i genitori sono inadeguati. Per ora no al ricongiungimento

Famiglia del bosco, secondo la perizia i genitori sono inadeguati. Per ora no al ricongiungimento Photo Credit: Foto: Ansa/

Raffaella Coppola

28 aprile 2026, ore 17:00

Dopo le osservazioni dei consulenti della coppia, verrà redatta la perizia definitiva. Fate tornare a casa i nostri bambini, dicono Catherine e Nathan

Almeno per il momento, Catherine e Nathan i genitori della cosiddetta ‘famiglia del bosco’ non sono in grado di fare il mestiere di madre e di padre. Le conclusioni della perizia ordinata dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila firmata dalla psichiatra Simona Ceccoli, definisce «priva di fondamento clinico e giuridico» la richiesta di «immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre». Il documento suggerisce il mantenimento dei bambini nella struttura protetta di Vasto (Chieti), dove sono ospitati dal 20 novembre scorso ma non esclude che l'idoneità ad essere genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham possa essere riacquisita. Conclusioni respinte però da Tonino Cantelmi, consulente dei legali della famiglia, che parla di 'perizia logorroica e inconsistente' a cui risponderà, entro 20 giorni, nero su bianco. 

L'ITER, TRA OSSERVAZIONI E RELAZIONE FINALE

I consulenti nominati dai legali che assistono la coppia - alla quale è stata sospesa la responsabilità genitoriale nel novembre scorso - dovranno presentare osservazioni entro trenta giorni. Poi la psichiatra Ceccoli avrà un altro mese per chiudere la propria relazione. L'ipotesi che sembrerebbe prevalere è quella di far partire un processo che punti al ricongiungimento familiare, l'alternativa d'altra parte sarebbe la decadenza della responsabilità genitoriale che aprirebbe la strada all'adottabilità dei tre piccoli.

BRAMBILLA, RESTITUITE I BIMBI AI GENITORI

La presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza Michela Vittoria Brambilla ribadisce in un video il suo appello per la "famiglia nel bosco" di Palmoli "Rivolgo questo appello a tutte le istituzioni coinvolte: non avrò pace finché questa famiglia non sarà riunita, finché questi meravigliosi bambini non potranno tornare alla loro vita, alla loro mamma, al loro papà, alle loro cose, alla loro casa, ai loro animali, alla loro realtà, che è una bella realtà". Nel video anche i due genitori: "Vogliamo che i nostri bambini ritornino a casa", dice Nathan. "Il più presto possibile, per loro", aggiunge Catherine. "Noi non abbiamo fatto nulla di male ai bambini" dicono. 

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