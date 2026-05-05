Trump attacca ancora Leone, mette in pericolo i cattolici. Il Vaticano, il Papa va avanti e predica la pace

Un nuovo attacco frontale che Trump sferra contro il Papa, insinuando che Leone sia a favore a una possibile opzione nucleare dell’Iran e accusandolo così di mettere in pericolo molti cattolici. Di sicuro non un buon viatico alla visita del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, atteso dopodomani in Vaticano, con l'obiettivo di ricucire lo strappo con la Santa sede, incontro che resta confermato perché gli appuntamenti del Pontefice, fanno notare fonti vaticane, possono essere rivisti per cause di forza maggiore, e non sull'onda emotiva di una dichiarazione. 'Può piacere o no ma il ruolo del Papa è predicare pace’, dice il segretario di Stato Vaticano Parolin affermando che Prevost ha già risposto lo scorso 13 aprile e non c’è nulla in più da aggiungere. Da Torre Annunziata interviene anche Salvini "il Papa non si discute, si ascolta" le parole del vicepremier.

L'ATTACCO DI TRUMP

Donald Trump è tornato a criticare Papa Leone durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel: "Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare" ha detto il presidente americano.

LA REPLICA DI PAROLIN

"Il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla" ha dichiarato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza. Per Parolin, Prevost "ha dato una risposta molto, molto cristiana dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige e cioè di predicare la pace". "Che questo possa piacere o non possa piacere è un discorso - ha sottolineato - capiamo che non tutti sono sulla stessa linea; però diciamo che quella è la risposta del Papa".