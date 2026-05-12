Prato. Accoltellato per aver difeso una collega, fermati un 16enne e un'altra persona

Prato. Accoltellato per aver difeso una collega, fermati un 16enne e un'altra persona

Prato. Accoltellato per aver difeso una collega, fermati un 16enne e un'altra persona Photo Credit: Foto: Ansa

Raffaella Coppola

12 maggio 2026, ore 14:17

L'aggressione della baby-gang a Taranto, il 15 che avrebbe accoltellato a morte un bracciante, sabato scorso, ha permesso di ritrovare l'arma

Due aggressioni, quella mortale di Taranto, sabato scorso e quella che ha ridotto in fin di vita, stanotte, un ragazzo di 23 anni: in entrambi le vicende violente sono coinvolti minorenni.

L'AGGRESSIONE DI PRATO

Un 16enne e un’altra persona, hanno accoltellato un ragazzo che voleva solo difendere una sua collega. E’ accaduto nel centro cittadino pratese, il giovane di 23 anni aveva appena terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme a una collega poco dopo l’1 di notte. I due sarebbero stati avvicinati dagli aggressori che prima hanno molestato la donna e poi chiesto denaro a lui. Alla sua opposizione, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendolo al petto. Il giovane si è accasciato a terra in arresto cardiaco, dopo un delicato intervento ora è intubato e in prognosi riservata.

L'OMICIDIO DI TARANTO

A Taranto, intanto, Il 15enne indicato come l'autore dei fendenti all'addome e al torace che hanno ucciso sabato scorso a Taranto un bracciante maliano di 35 anni ha fatto ritrovare il coltello usato. Il giovanissimo è parte della baby gang con altri tre minorenni e un 20enne, tutti indiziati di delitto. 


Argomenti

Aggressione
Minorenne
Minori
Prato
Taranto

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Garlasco. La Difesa di Alberto Stasi, acceleriamo su revisione del processo. Andrea Sempio si difende in tv, non ho ucciso io Chiara

    Garlasco. La Difesa di Alberto Stasi, acceleriamo su revisione del processo. Andrea Sempio si difende in tv, non ho ucciso io Chiara

  • Garlasco, a Sempio contestate intercettazioni inedite in cui ammette di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto

    Garlasco, a Sempio contestate intercettazioni inedite in cui ammette di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto

  • Trump attacca ancora Leone, mette in pericolo i cattolici. Il Vaticano, il Papa va avanti e predica la pace

    Trump attacca ancora Leone, mette in pericolo i cattolici. Il Vaticano, il Papa va avanti e predica la pace

  • Delitto di Garlasco. Sempio convocato dai pm, è lui l'assassino di Chiara Poggi

    Delitto di Garlasco. Sempio convocato dai pm, è lui l'assassino di Chiara Poggi

  • Famiglia del bosco, secondo la perizia i genitori sono inadeguati. Per ora no al ricongiungimento

    Famiglia del bosco, secondo la perizia i genitori sono inadeguati. Per ora no al ricongiungimento

  • La Svizzera chiederà all'Italia di saldare il conto per le cure ospedaliere a quattro ragazzi italiani feriti a Crans Montana. Meloni, richiesta ignobile

    La Svizzera chiederà all'Italia di saldare il conto per le cure ospedaliere a quattro ragazzi italiani feriti a Crans Montana. Meloni, richiesta ignobile

  • Omicidio di Massa, i due maggiorenni respingono le accuse. Domani interrogatorio del 17enne

    Omicidio di Massa, i due maggiorenni respingono le accuse. Domani interrogatorio del 17enne

  • Il centenario del 1° sorvolo del Polo Nord e l'impegno dell'Italia, oggi, nell'Artico tra esplorazione e ricerca

    Il centenario del 1° sorvolo del Polo Nord e l'impegno dell'Italia, oggi, nell'Artico tra esplorazione e ricerca

  • Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello torna a processo limitatamente all'aggravante della premeditazione

    Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello torna a processo limitatamente all'aggravante della premeditazione

  • Il caso Delmastro, sequestrato il cellulare a Caroccia

    Il caso Delmastro, sequestrato il cellulare a Caroccia

Grazia per Nicole Minetti, dal Quirinale chiesti chiarimenti sulle procedure e sulle informazioni a corredo

Grazia per Nicole Minetti, dal Quirinale chiesti chiarimenti sulle procedure e sulle informazioni a corredo

Dalle notizie pubblicate sul "Fatto Quotidiano" scaturisce il caso, verifiche sono già in corso sugli elementi forniti a supporto della domanda di grazia

Campobasso: prosegue la indagine sull'avvelenamento da ricina, chi l'ha messa nel cibo ?

Campobasso: prosegue la indagine sull'avvelenamento da ricina, chi l'ha messa nel cibo ?

Si procede per omicidio volontario, per ora senza indagati, interrogata di nuovo la cugina di Gianni Di Vita, sopravvisuto alle cene incriminate insieme con l'altra figlia

Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati

Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati

La decisione degli inquirenti dopo aver sentito alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere della zona, al momento per i tre non risultano provvedimenti a loro carico