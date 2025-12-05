Clamorosa svolta nel caso di Tatiana Tramacere. Secondo l'amico avrebbe organizzato il proprio allontanamento

Clamorosa svolta nel caso di Tatiana Tramacere. Secondo l'amico avrebbe organizzato il proprio allontanamento

Clamorosa svolta nel caso di Tatiana Tramacere. Secondo l'amico avrebbe organizzato il proprio allontanamento Photo Credit: Ansa.it

Max Viggiani

05 dicembre 2025, ore 10:09 , agg. alle 10:25

Dragos, nella cui mansarda è stata trovata la 27enne, avrebbe rivelato, nell'interrogatorio della scorsa notte, di aver aiutato la donna su sua precisa richiesta

"E' stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla. Mi ha detto che voleva isolarsi dal mondo per un pò, anche per problemi di salute. Ancora qualche giorno e sarebbe tornata a casa": lo ha detto Dragos Ion Gheormescu, il 30enne interrogato dai carabinieri, la scorsa notte, dopo che Tatiana Tramacere, la giovane di 27 anni di cui non si avevano più notizie da 11 giorni, è stata trovata, ieri in serata, nascosta al buio, in un abbaino della mansarda dell'uomo, a Nardò, in provincia di Lecce. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana. La donna sta bene e, dopo i controlli in ospedale, la scorsa notte, alle 3, è rientrata a casa. Dragos, per il quale non è stata emessa nessuna misura cautelare, avrebbe anche rivelato di aver tentato, inutilmente, di convincere la ragazza a finire tutto, anche visto il clamore che la vicenda stava suscitando. Secondo gli inquirenti i due avevano una relazione. Tatiana, quando i carabinieri l’hanno trovata, avrebbe detto, spaventata, "non ho fatto niente".

Argomenti

Dragos
Nardò
Tatiana Tramacere

