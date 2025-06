Andrea Kimi Antonelli, dai sorpassi in Formula 1 si passa all'esame di maturità

DAI SORPASSI IN F1 AI BANCHI PER L'ESAME DI STATO

Andrea Kimi Antonelli ha affrontato una delle sue prove più importanti, ma questa volta non si trattava di una gara su pista. Intorno a mezzogiorno, il giovane talento del motorsport ha varcato le porte dell’istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove ha appena sostenuto la prima prova dell’esame di maturità, insieme ai compagni della quinta G. Con il sorriso sulle labbra e ancora un filo di tensione nello sguardo, ha commentato: “Ho dato tutto quello che potevo, ora non resta che attendere i risultati”. Il giovane pilota, legato al team Mercedes e considerato tra i più promettenti nel mondo della Formula 1, ha scelto di cimentarsi nella traccia sull’attualità, incentrando il proprio elaborato sul tema del rispetto, un valore che — ha raccontato — sente molto vicino, dentro e fuori dal circuito.

LO STUDIO E LE GARE DEL MONDIALE, UN INCASTRO NON FACILE

La preparazione all’esame non è stata semplice per Antonelli, spesso lontano dai banchi per via degli impegni sportivi. “Ero piuttosto agitato, anche più che prima di una gara. Il tempo per studiare non è stato molto, ho fatto il possibile”, ha ammesso. Nonostante questo, la maturità rappresenta per lui un traguardo a cui teneva molto. Ora guarda con maggiore serenità alla seconda prova, dedicata all’inglese, e all’orale, che dovrà sostenere prima di partire per il Gran Premio d’Austria. Il percorso scolastico del pilota non è stato dei più semplici: incastrare studio e corse ha richiesto uno sforzo continuo, fatto anche di collaborazioni e supporto da parte dei compagni e degli insegnanti. “Mi sto preparando cercando di collegare le materie tra loro, per recuperare il tempo perso. Per matematica ho chiesto una mano anche agli ingegneri del team”, ha raccontato sorridendo. La sera prima dell’esame, insieme ai compagni di classe, ha ripassato e festeggiato la vittoria della Virtus Bologna, chiudendo la serata con un classico: il canto collettivo di “Notte prima degli esami”.