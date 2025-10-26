MotoGp, Alex Marquez vince in Malesia, fuori Pecco Bagnaia per una foratura

VITTORIA DI ALEX MARQUEZ

Sotto il caldo torrido di Sepang, Alex Marquez si prende la scena e regala alla Gresini Racing una giornata storica, siglando la sua terza vittoria in MotoGP e il titolo di miglior squadra indipendente della stagione. Lo spagnolo, dopo il secondo posto ottenuto nella Sprint che lo aveva proiettato sul podio del Mondiale, aveva promesso di correre libero da pressioni. E così ha fatto: un dominio netto, costruito con ritmo, precisione e lucidità.

IL RACCONTO DELLA GARA

La partenza è scoppiettante: Francesco Bagnaia, autore della pole, scatta al comando davanti a Pedro Acosta e al fratello minore di Marc Marquez. Ma Alex non perde tempo: al primo giro si libera della KTM del rookie spagnolo e poco dopo beffa anche Pecco con una staccata perfetta. Da quel momento detta legge, costruendo un vantaggio costante mentre alle sue spalle Acosta e Bagnaia si scambiano più volte le posizioni in una lotta serrata per il secondo posto. Con il passare dei giri, Marquez aumenta il ritmo mentre Bagnaia fatica a tenere la scia. La Ducati numero 1 sembra meno stabile rispetto alla Sprint e il suo passo cala, consentendo ad Acosta di completare il sorpasso al tredicesimo giro. Il giovane talento della KTM, instancabile e aggressivo, prova a ridurre il distacco dal leader, ma Alex resta imprendibile.