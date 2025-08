F1, Charles Leclerc conquista la pole position del Gp d'Ungheria

Charles Leclerc conquista la pole position nel Gp di Ungheria, prima per la Ferrari in questa stagione e la sua prima su questo circuito, a 20 Gran Premi dall'ultima volta, Azerbaijan 2024. Il monegasco della Ferrari ha chiuso con il tempo di 1.15.372 precedendo le due Mclaren, sempre avanti nelle prove libere, di Oscar Piastri, secondo, e Lando Norris terzo. Quarta la Mercedes di George Russell seguito dalle due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Settimo posto per Bortoleto seguito da Max Verstappen, poi Lawson e Hadjar a chiudere la top ten. Solo dodicesima in griglia l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che guadagna una posizione dopo il 13esimo tempo.in seguito alla cancellazione per track limits del tempo di Andrea Kimi Antonelli che scala invece dall'undicesima alla quindicesima posizione. Domenica il via della gara alle 15.