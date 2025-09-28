MotoGp, Bagnaia trionfa a Motegi,ma Marc Marquez è campione del mondo per la nona volta dopo sei anni di attesa

Tommaso Angelini

28 settembre 2025, ore 10:33

Ducati festeggia doppio: Pecco ritrova la vittoria in Giappone e lo spagnolo conquista il titolo mondiale, raggiungendo Valentino Rossi con nove sigilli in carriera

VINCE PECCO, MA MARQUEZ CONQUISTA IL MONDIALE

Il Gran Premio del Giappone ha regalato emozioni intense e un doppio verdetto che resterà nella storia del Motomondiale. Sul circuito di Motegi, la Ducati può brindare due volte: alla vittoria di Francesco Bagnaia, tornato competitivo dopo mesi difficili, e al trionfo iridato di Marc Marquez, che conquista il suo nono titolo mondiale, a sei anni di distanza dall’ultimo. Una giornata che unisce presente e futuro della casa di Borgo Panigale, con i due compagni di squadra protagonisti assoluti della gara e dell’intera stagione. La corsa ha avuto un copione lineare fin dai primi metri. Bagnaia, partito dalla pole, ha imposto subito il suo ritmo, tallonato dal compagno di squadra. I giri scorrevano senza grandi scossoni fino a quando la Desmosedici del torinese ha iniziato a fumare dallo scarico. Un problema tecnico che avrebbe potuto compromettere tutto, ma Bagnaia è riuscito a gestire la situazione con grande lucidità, portando a casa il successo davanti a Marquez, che con il secondo posto si è garantito matematicamente il titolo. Il podio è stato completato da Joan Mir su Honda, mentre Marco Bezzecchi ha chiuso quarto, davanti a Franco Morbidelli e ad Alex Marquez.

UNA VITTORIA CHE SA DI RIVALSA DOPO ANNI DIFFICILI

Per Marc Marquez si tratta di una vittoria soprattutto personale. Lo spagnolo, che ha conosciuto un lungo calvario fatto di operazioni, recuperi infiniti ed errori di valutazione nel voler rientrare troppo in fretta, non ha trattenuto le lacrime al traguardo. “È difficile parlare, ma ora mi sento in pace con me stesso – ha dichiarato commosso – Ho fatto tanti sbagli, ho sofferto, ma ho scelto di ricominciare con la moto più competitiva e questa decisione ha chiuso il cerchio. È la giornata perfetta”. Con il nono titolo mondiale, Marquez raggiunge Valentino Rossi in termini di trofei iridati e conferma di essere uno dei piloti più influenti della storia del motociclismo.

LA RINASCITA DI BAGNAIA

Se per il campione spagnolo si tratta di un coronamento, per Bagnaia Motegi ha rappresentato la rinascita. Il torinese ha vinto sia la sprint del sabato sia la gara lunga, mostrando un feeling ritrovato con la sua Ducati. “Congratulazioni a Marc, si merita il Mondiale – ha detto – ma io sono felice di essere tornato a correre come so fare. Dopo un anno complicato, questo weekend mi ha restituito fiducia e divertimento. Quando ho le condizioni giuste, so di poter stare davanti e oggi l’ho dimostrato”. Bagnaia guarda ora alle ultime gare con ottimismo, convinto di poter togliersi ancora qualche soddisfazione in un finale di stagione che potrebbe riportarlo stabilmente tra i protagonisti. L’Indonesia e l’Australia sono le prossime tappe e il pilota piemontese non nasconde la voglia di continuare a lottare.


