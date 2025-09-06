MotoGp, Marc Marquez trionfa a Montmeló, cade Alex, ottava vittoria sprint e settimo titolo costruttori Ducati

A Montmeló è andata in scena una delle gare sprint più intense della stagione, con un epilogo che ha mescolato gioia e rammarico. Marc Marquez ha centrato l’ottava vittoria consecutiva in una sprint, approfittando della caduta del fratello Alex, scivolato a quattro giri dal traguardo mentre guidava con un margine rassicurante. Il trionfo del pilota ufficiale Ducati ha coinciso con il settimo titolo costruttori per la casa di Borgo Panigale, il sesto di fila, un dominio che sembra ormai incontrastabile in MotoGP. Claudio Domenicali, amministratore delegato, ha parlato di un risultato che solo pochi anni fa sarebbe stato inimmaginabile.

GLI ALTRI SUL PODIO

Alle spalle di Marc Marquez è salito sul podio Fabio Quartararo con la Yamaha, autore di una prestazione brillante che lo ha riportato a battagliare nelle prime posizioni. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46, a completare un podio di alto livello. In classifica generale Marc vola a 467 punti, staccando Alex di 187 lunghezze e Bagnaia di 239: a questo ritmo il nono titolo iridato potrebbe arrivare già a Misano. “Sono felicissimo per la vittoria e per il mondiale costruttori – ha dichiarato – Alex oggi andava più forte, ma forse si è rilassato e ha perso il controllo”.