MotoGp, Marc Marquez trionfa a Montmeló, cade Alex, ottava vittoria sprint e settimo titolo costruttori Ducati

MotoGp, Marc Marquez trionfa a Montmeló, cade Alex, ottava vittoria sprint e settimo titolo costruttori Ducati

MotoGp, Marc Marquez trionfa a Montmeló, cade Alex, ottava vittoria sprint e settimo titolo costruttori Ducati Photo Credit: Ansa Foto/Enric Fontcuberta

Tommaso Angelini

06 settembre 2025, ore 17:19 , agg. alle 20:19

Marc Marquez approfitta della caduta del fratello e conquista l’ottava vittoria consecutiva in sprint, centrando il settimo titolo costruttori Ducati

A Montmeló è andata in scena una delle gare sprint più intense della stagione, con un epilogo che ha mescolato gioia e rammarico. Marc Marquez ha centrato l’ottava vittoria consecutiva in una sprint, approfittando della caduta del fratello Alex, scivolato a quattro giri dal traguardo mentre guidava con un margine rassicurante. Il trionfo del pilota ufficiale Ducati ha coinciso con il settimo titolo costruttori per la casa di Borgo Panigale, il sesto di fila, un dominio che sembra ormai incontrastabile in MotoGP. Claudio Domenicali, amministratore delegato, ha parlato di un risultato che solo pochi anni fa sarebbe stato inimmaginabile.

GLI ALTRI SUL PODIO

Alle spalle di Marc Marquez è salito sul podio Fabio Quartararo con la Yamaha, autore di una prestazione brillante che lo ha riportato a battagliare nelle prime posizioni. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46, a completare un podio di alto livello. In classifica generale Marc vola a 467 punti, staccando Alex di 187 lunghezze e Bagnaia di 239: a questo ritmo il nono titolo iridato potrebbe arrivare già a Misano. “Sono felicissimo per la vittoria e per il mondiale costruttori – ha dichiarato – Alex oggi andava più forte, ma forse si è rilassato e ha perso il controllo”.

COME SONO ANDATI GLI ALTRI

Non è stata una giornata positiva per tutti. Il team Gresini ha perso anche Fermin Aldeguer, coinvolto in un contatto con l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Il riminese ha riportato contusioni a braccio e anca sinistra, ma nessuna frattura. In difficoltà anche Francesco Bagnaia: partito 21º dopo l’ennesima eliminazione in Q1, ha chiuso solo 14º, aiutato dalle cadute altrui. Il campione del mondo sembra intrappolato in un periodo nero di risultati, lontano dalla forma che lo aveva reso protagonista nelle stagioni passate. La corsa ha regalato spettacolo sin dai primi giri, con sorpassi e contatti ravvicinati tra Quartararo, Marc Marquez e Pedro Acosta. La bagarre iniziale ha consentito ad Alex Marquez di guadagnare terreno e tentare la fuga, ma la caduta a pochi giri dalla fine ha consegnato il successo al fratello maggiore. Per Marc un nuovo tassello verso quello che appare sempre più come l’ennesimo trionfo iridato.

Argomenti

alex marquez
catalunya
ducati
gresini
marc marquez
motogp

Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini

Mostra tutti
  • Trump ribattezza il Pentagono "Dipartimento della Guerra" e annuncia pressioni sul Venezuela

    Trump ribattezza il Pentagono "Dipartimento della Guerra" e annuncia pressioni sul Venezuela

  • Tennis, US Open, sarà ancora Sinner contro Alcaraz, l'azzurro super Auger Aliassime e vola in finale

    Tennis, US Open, sarà ancora Sinner contro Alcaraz, l'azzurro super Auger Aliassime e vola in finale

  • Calcio, l'Italia annichilisce l'Estonia con un netto 5 a 0

    Calcio, l'Italia annichilisce l'Estonia con un netto 5 a 0

  • Calcio, ecco quanto hanno speso le varie leghe d'Europa nel mercato estivo

    Calcio, ecco quanto hanno speso le varie leghe d'Europa nel mercato estivo

  • Gaza sotto assedio, 40 morti nei raid israeliani e nuove tensioni sul riconoscimento palestinese

    Gaza sotto assedio, 40 morti nei raid israeliani e nuove tensioni sul riconoscimento palestinese

  • Tensione Roma-Parigi, Bayrou accusa l’Italia di dumping fiscale, dura replica di Palazzo Chigi

    Tensione Roma-Parigi, Bayrou accusa l’Italia di dumping fiscale, dura replica di Palazzo Chigi

  • Trump apre a un trilaterale con Putin e Zelensky mentre la guerra in Ucraina resta intensa

    Trump apre a un trilaterale con Putin e Zelensky mentre la guerra in Ucraina resta intensa

  • Ucraina, massima pressione su Putin, Zelensky fissa ultimatum e Usa confermano missili a Kiev

    Ucraina, massima pressione su Putin, Zelensky fissa ultimatum e Usa confermano missili a Kiev

  • Calcio, oggi il sorteggio della Uefa Champions League 2025/2026

    Calcio, oggi il sorteggio della Uefa Champions League 2025/2026

  • Calciomercato, Milan su Hojlund, Napoli sogna Grealish, l'Atalanta pensa a Araujo, mentre alla Roma resta il rebus Pellegrini

    Calciomercato, Milan su Hojlund, Napoli sogna Grealish, l'Atalanta pensa a Araujo, mentre alla Roma resta il rebus Pellegrini

MotoGp, Marc Marquez domina la gara Sprint del GP delle Americhe, sul circuito di Austin in Texas

MotoGp, Marc Marquez domina la gara Sprint del GP delle Americhe, sul circuito di Austin in Texas

Spettacolare duello al via tra il pilota spagnolo e Francesco Bagnaia, oggi la gara, Marquez parte dalla pole

MotoGP, Marc Marquez parte col turbo e vince il Gran Premio della Tahilandia

MotoGP, Marc Marquez parte col turbo e vince il Gran Premio della Tahilandia

Il pilota spagnolo, dopo aver vinto la Sprint Race ieri, sale sul gradino più alto del podio, secondo il fratello Alex, terzo Pecco Bagnaia. Un trionfo firmato Ducati

F1, Piastri vince in Bahrain, Motomondiale, in Qatar vince Marc Marquez

F1, Piastri vince in Bahrain, Motomondiale, in Qatar vince Marc Marquez

In Formula 1 Oscar Piastri trionfa nel GP del Bahrain, le Ferrari ai piedi del podio, nel motomondiale in Qatar vince lo spagnolo Marc Marquez