Domani si corre il Gp del Canada di Formula 1, sarà la corsa del riscatto per la Ferrari?

La Formula 1 torna protagonista con uno dei gran premi più amati dai tifosi: quello del Canada. A Montreal, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, è attesa la Ferrari. Per la scuderia di Maranello, quella del weekend è un’occasione da non sprecare. La Rossa arriva da due podi consecutivi conquistati da Leclerc a Monaco e Barcellona, ma soprattutto con il desiderio di riscatto, dopo la disastrosa edizione del 2024. Intanto nelle libere di ieri Leclerc è andato a muro dopo 15 minuti nella prima sessione di libere. Danneggiata la sua Ferrari. Al momento dell'incidente aveva il miglior tempo. Il monegasco ha poi saltato la seconda sessione di libere. il miglior tempo è stato di George Russell su Mercedes. Ha preceduto la McLaren di Lando Norris.Terza l'altra Mercedes, guidata da Kimi Antonelli. Ottavo crono per Lewis Hamilton su Ferrari.





Ferrari

La Rossa si presenta in Canada con grande determinazione. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono determinati a riportare la Ferrari al vertice, anche se sono consapevoli che il momento è molto delicato. La Rossa è al secondo posto nella classifica Costruttori, ma le difficoltà non mancano e gli obiettivi di inizio stagione sembrano già sfumati. Leclerc non nasconde che il momento non è dei migliori: “Nessuno di noi è soddisfatto di come sono andate le cose, ma dobbiamo restare concentrati” ha detto il monegasco, sottolineando quanto stia imparando dal suo nuovo compagno di squadra. Anche Hamilton ha respinto le critiche sul suo inizio in Ferrari: “Un buon weekend mi farebbe bene, ma non sono disperato. La situazione viene dipinta in modo più negativo di quanto sia. Io sono qui per restare a lungo e voglio tornare a vincere”, ha detto il sette volte campione del mondo, che ha precisato come sia all Ferrari anche per la presenza del team principal Fred Vasseur.





McLaren in fuga

Sul fronte del campionato, la McLaren sembra in fuga. I due piloti, Oscar Piastri e Lando Norris, sono divisi da 10 punti e stanno dominando la scena. Il Mondiale Piloti sembra un affare tutto interno alla squadra di Woking. Max Verstappen invece cerca la clamorosa rimonta. È a -49 dalla vetta e deve anche fare attenzione alla sua situazione disciplinare. Ha un solo punto sulla Super Licenza e rischia che una penalità gli faccia saltare una gara per squalifica.





Il programma del weekend

Dopo le prime due sessioni di prove libere di ieri, oggi alle 18.30 è in programma la terza sessione di libere in vista del Gp del Canada. Le qualifiche alle 22.00, ora italiana. Domenica la gara, con partenza alle ore 20:00.