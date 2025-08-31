F1, Oscar Piastri vince il Gran Premio d'Olanda davanti a Verstappen ed Hadjar

Oscar Piatri su McLaren vince il Gp d'Olanda, partito dalla pole, davanti alla Red Bull di Max Verstappen, allungando decisamente in classifica mondiale su Norris, costretto al ritiro per problemi tecnici a 7 giri dalla fine. Sul terzo gradino del podio Isack Hadjar, al primo podio in carriera, con la Racing Bulls. Disastrosa e sfortunata la gara della Ferrari con Lewis Hamilton finito a muro al 23esimo giro e con Charles Leclerc costretto anche lui al ritiro al 53esimo giro dopo un contatto con la Mercedes di Kimi Antonelli che lo tocca in curva e lo manda sulle barriere, rimediando 10 secondi di penalizzazione. Ai piedi del podio si piazza la Mercedes di George Russell seguito dalla Williams di Albon. Sesto Bearman con la Haas seguito dalle due Aston Martin di Stroll e Alonso. Nona l'altra Red Bull di Tsunoda e decimo Ocon. Settimana prossima si torna in pista, con il Gran Premio d'Italia, sulla pista di Monza.



