MotoGp, Bagnaia torna a vincere la Sprint Race del Gran Premio del Giappone

27 settembre 2025, ore 10:46
Pecco sulla Ducati si riprende il podio e la pole position nel Gp in terra nipponica. Secondo posto per Marc Marquez, mentre in terza posizione c'è Pedro Acosta
PECCO BAGNAIA TORNA A VINCERE
Il sabato del Gran Premio del Giappone ha restituito agli appassionati un Francesco Bagnaia in grande spolvero. Dopo mesi in cui la sua stagione è stata segnata da alti e bassi, il pilota Ducati ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori conquistando la Sprint Race sul tracciato di Motegi. Una vittoria netta, ottenuta prendendo il comando nelle prime curve e mantenendo il ritmo fino alla bandiera a scacchi, senza mai dare l’impressione di poter cedere terreno agli inseguitori. Alle sue spalle ha chiuso Marc Marquez, leader iridato, che ha avuto la meglio solo nelle fasi finali su Pedro Acosta. Il giovane talento spagnolo della KTM ha provato fino all’ultimo a difendere la seconda piazza, ma ha dovuto arrendersi all’esperienza del campione iberico, accontentandosi di un terzo gradino del podio che conferma comunque la sua crescita.
LE ALTRE POSIZIONI IN SPRINT RACE
La top five si completa con Joan Mir, quarto, e con un convincente Fabio Morbidelli, quinto, capace di rimanere costante per tutta la corsa. Più indietro Fabio Quartararo con la Yamaha, sesto, mentre Luca Marini ha portato a casa un settimo posto utile soprattutto per il morale. Ottava piazza per Raul Fernandez e nona per il beniamino di casa, Ai Ogura, accolto da un boato del pubblico giapponese. Alex Marquez, invece, ha vissuto una giornata complicata: il fratello di Marc, attualmente secondo nella classifica mondiale, non è riuscito a trovare ritmo con la Ducati Gresini, terminando soltanto decimo.
BAGNAIA SI PRENDE ANCHE LA POLE POSITION
Il weekend nipponico si era già aperto nel segno di Bagnaia, che in qualifica aveva messo tutti in riga con un giro perfetto, chiuso in 1’42”911. Accanto a lui, in prima fila, partiranno Mir e proprio Marc Marquez, mentre Acosta scatterà dalla quarta casella. Quartararo, quinto, guida la seconda fila, seguito da Morbidelli e Marini. Alex Marquez, solo ottavo, precede l’Aprilia di Bezzecchi. Il successo nella Sprint ha regalato a Bagnaia entusiasmo e fiducia: «Sono contentissimo di essere tornato a fare quello che amo, partire forte e gestire la gara con lucidità. Devo ringraziare i ragazzi del team per il lavoro incredibile», ha detto a caldo. Un sospiro di sollievo condiviso anche da Gigi Dall’Igna, direttore generale Ducati Corse, che ha parlato di “ritrovato filo conduttore” dopo un periodo difficile.
INFORTUNIO PER MARTIN E UN MONDIALE CHE VOLGE AL TERMINE
La giornata di Motegi ha però offerto anche momenti di grande preoccupazione. Jorge Martin, caduto in seguito a un contatto con Bezzecchi, ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Dopo i primi esami nel centro medico del circuito, il pilota è stato trasferito in elicottero al Dokkyo Medical University Hospital per ulteriori accertamenti. Una brutta tegola per lui e per il team Aprilia, che dovrà fare i conti con la sua assenza. Intanto, Marc Marquez, pur arrivando secondo, ha ribadito la sua priorità: chiudere al più presto la lotta per il Mondiale. «Non mi interessa vincere la gara di domani, quello che conta è mettere al sicuro il titolo», ha dichiarato. Poi ha spiegato la sua strategia: «All’inizio ero teso, ho corso in maniera troppo prudente e ho perso posizioni. Ma sapevo che con il calo delle gomme avrei avuto la possibilità di recuperare e così è stato». Bagnaia ha ritrovato la fiducia, Marquez vede il titolo a portata di mano, e il pubblico di Motegi si prepara a vivere un’altra giornata di emozioni forti.
