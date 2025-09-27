MotoGp, Bagnaia torna a vincere la Sprint Race del Gran Premio del Giappone

PECCO BAGNAIA TORNA A VINCERE

Il sabato del Gran Premio del Giappone ha restituito agli appassionati un Francesco Bagnaia in grande spolvero. Dopo mesi in cui la sua stagione è stata segnata da alti e bassi, il pilota Ducati ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori conquistando la Sprint Race sul tracciato di Motegi. Una vittoria netta, ottenuta prendendo il comando nelle prime curve e mantenendo il ritmo fino alla bandiera a scacchi, senza mai dare l’impressione di poter cedere terreno agli inseguitori. Alle sue spalle ha chiuso Marc Marquez, leader iridato, che ha avuto la meglio solo nelle fasi finali su Pedro Acosta. Il giovane talento spagnolo della KTM ha provato fino all’ultimo a difendere la seconda piazza, ma ha dovuto arrendersi all’esperienza del campione iberico, accontentandosi di un terzo gradino del podio che conferma comunque la sua crescita.

LE ALTRE POSIZIONI IN SPRINT RACE

La top five si completa con Joan Mir, quarto, e con un convincente Fabio Morbidelli, quinto, capace di rimanere costante per tutta la corsa. Più indietro Fabio Quartararo con la Yamaha, sesto, mentre Luca Marini ha portato a casa un settimo posto utile soprattutto per il morale. Ottava piazza per Raul Fernandez e nona per il beniamino di casa, Ai Ogura, accolto da un boato del pubblico giapponese. Alex Marquez, invece, ha vissuto una giornata complicata: il fratello di Marc, attualmente secondo nella classifica mondiale, non è riuscito a trovare ritmo con la Ducati Gresini, terminando soltanto decimo.