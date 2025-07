MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, terzo posto per Bagnaia

MARC MARQUEZ VINCE AL SACHSERING

Al Sachsenring è andato in scena l’ennesimo show di Marc Marquez, che ha dominato il Gran Premio di Germania dall'inizio alla fine, portandosi a casa l’ennesima doppietta Sprint-GP della stagione – la settima – e rafforzando un primato mondiale che ormai appare inattaccabile. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale ha preso il comando fin dal via e non ha mai guardato indietro, tagliando il traguardo in solitaria e infliggendo un distacco netto agli inseguitori. Alle sue spalle, a completare il podio, ci sono due volti noti: suo fratello Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini, e Francesco Bagnaia, con l’altra Desmosedici ufficiale. Entrambi hanno approfittato delle cadute ravvicinate di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, che in momenti distinti ma simili hanno perso l’anteriore in curva 1 mentre occupavano la seconda posizione, vanificando la possibilità di un podio che sembrava alla loro portata. Con questa vittoria, Marquez raggiunge quota 69 successi in MotoGP, superando Giacomo Agostini nella classifica all-time e posizionandosi ora secondo dietro solo a Valentino Rossi (89). Al Sachsenring, dove ha vinto per la dodicesima volta in carriera, MM93 ha chiuso il primo giro di boa stagionale con ben 83 punti di vantaggio sul fratello Alex, secondo in classifica. Se continuerà a questi ritmi, il titolo potrebbe arrivare già nei primi GP asiatici dell’autunno.