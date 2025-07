Formula 1: Doppietta McLaren a Silverstone, storico terzo posto per Hulkenberg. Quarto Hamilton, male Leclerc

A Silverstone, il vincitore è stato Lando Norris su McLaren. La gara è stata imprevedibile dall'inizio alla fine, con pioggia, Safety Car, incidenti e decisioni sbagliate che hanno reso tutto molto emozionante. Norris ha avuto la meglio sul suo compagno di squadra, Oscar Piastri, che è stato penalizzato di 10 secondi per un’irregolarità durante una ripartenza dopo la Safety Car. È stato un risultato storico per il 37enne Nico Hulkenberg della Sauber (Team di Binotto, che ha conquistato il suo primo podio in carriera alla sua 239ª gara. Peccato per Lewis Hamilton, quarto a casa sua. Gara da dimenticare invece per Charles Leclerc, che ha concluso in 14ª posizione, principalmente a causa della scelta di partire con le gomme slick dalla pit lane.





VASSEUR A SKY: "POSSIAMO FARE MEGLIO"

Fred Vasseur commenta il GP a Silverstone della Ferrari: "E' stata una gara difficile fin dal 1° giro. Charles ha azzardato le slick, poteva essere la scelta giusta. Il passo è stato buono, salvo la McLaren, ma abbiamo faticato in gruppo. L'aspetto positivo è che abbiamo fatto un passo avanti sull'asciutto, ora dobbiamo fare 1-2 in qualifica. L'obiettivo è vincere le gare, non aumentare il vantaggio sulla Mercedes. Leclerc disastroso? No, era arrabbiato ma nello sport tutti fanno errori. Siamo una squadra, dobbiamo preparare Spa su queste basi. Possiamo fare meglio".

LA DELUSIONE DI LECLERC

"I primi 2 settori per me erano abbastanza asciutti, mentre il terzo era molto bagnato. Pensavo che con il sole l'asfalto si asciugasse più velocemente. Non è stato così". Charles Leclerc, commenta così a Sky Sport il 14esimo posto a Silverstone tra errori nella scelta delle gomme (sua la decisione di partire dalla pit-lane con le slick) ed uscite di pista. "Ma quello che mi preoccupa di più - ha aggiunto il ferrarista - é il passo gara: da un certo punto in poi non l'ho più recuperato. Ora c'é molta delusione. Ho solo voglia di tornare nel motor home ed analizzare cosa é successo".