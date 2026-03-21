Serie A, Parma-Cremonese 0-2, Milan-Torino 3-2, Juventus-Sassuolo 1-1

PARMA - CREMONESE 0-2

Buona la prima per Marco Giampaolo, che inaugura la sua avventura sulla panchina della Cremonese con una vittoria preziosissima in chiave salvezza. I grigiorossi si impongono sul campo del Parma grazie ai gol di Maleh e Vandeputte, rilanciando le proprie ambizioni dopo un periodo complicato. Per i padroni di casa, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva, accompagnata dai fischi del pubblico del Tardini. La gara parte con un leggero predominio della Cremonese, più intraprendente e capace di gestire il possesso, anche se senza creare grandi pericoli. Il Parma, attendista, prova a difendersi con ordine ma fatica a costruire gioco, rendendosi pericoloso solo con un tentativo dalla distanza. Il primo tempo scorre senza grandi emozioni, con entrambe le squadre più preoccupate di non scoprirsi che di affondare il colpo. Nella ripresa arriva la svolta. Dopo pochi minuti, un errore in fase di rinvio della difesa emiliana spalanca la porta a Maleh, che da fuori area lascia partire una conclusione potente e precisa che sblocca il match. Il Parma accusa il colpo e non riesce a reagire con efficacia, nonostante i cambi offensivi tentati dalla panchina. La Cremonese, invece, resta compatta e colpisce ancora in contropiede: Vandeputte finalizza un’azione rapida e chiude i conti. Nel finale i ducali provano un assalto disordinato, ma senza trovare il gol che riaprirebbe la partita. Per i lombardi è un successo fondamentale, che interrompe una lunga serie negativa e riaccende le speranze di salvezza. Per il Parma, al contrario, è un momento difficile che impone una riflessione immediata sul futuro.





MILAN-TORINO 3-2

Il Milan conquista una vittoria sofferta ma preziosissima, superando il Torino 3-2 al termine di una gara ricca di occasioni. I rossoneri partono bene e trovano il vantaggio con Pavlović, al 36esimo il difensore del Milan lascia partire un siluro con il sinistro da fuori area che prima prende la traversa e poi entra in rete. Ma la reazione granata è immediata e porta al pareggio firmato Simeone, ristabilendo l’equilibrio già nella prima frazione, l'argentino è stato bravo a farsi trovare pronto sulla ribattuta dopo il palo colpito da Vlasic. Nella ripresa il Milan prova a prendere il controllo e allunga con le reti di Rabiot e Fofana arrivate nel giro di 2 minuti (54' e 56'). L’impressione è che la partita sia finita e che il Milan debba solo gestire il vantaggio ma il Torino non si arrende e riapre il match su calcio di rigore: Simeone viene trattenuto in area da Pavlovic e Vlasic segna dagli 11 metri. Il finale è intenso e combattuto, con i granata pericolosi in più occasioni, ma la squadra rossonera resiste e porta a casa tre punti pesanti al termine di un match sempre aperto e incerto.

JUVENTUS-SASSUOLO 1-1

l Sassuolo ferma la Juventus sull'1-1 allo Stadium. I bianconeri agganciano il Como a 54 punti in quarta posizione ma perdono l'occasione di allungare in classifica e non riesce nel tris di vittorie consecutive. I neroverdi, nonostante le molte assenze, conquistano un bel punto e si portano a 39 punti. La Juventus inizia con un fraseggio prolungato per cercare di far aprire le maglie della difesa del Sassuolo e l'operazione riesce al 14' con l'intuizione e il grande lancio del portiere Perin per Conceicao che si invola sulla destra e serve rasoterra Yildiz in area che batte Muric con un tiro angolato per l'1-0. Al 19' è ancora l'attaccante turco a farsi pericoloso con una conclusione deviata che Muric alza oltre la traversa. Il Sassuolo rientra in campo dopo l'intervallo convinto di poter recuperare lo svantaggio e al 52' trova il pareggio: l'azione parte da Volpato, cross rasoterra di Berardi per Pinamonti che insacca da pochi passi per l'1-1.. A dieci dalla fine il tecnico bianconero cambia l'attacco e inserisce Vlahovic e Milik. All'87' arriva l'occasione per chiudere la gara per i bianconeri, con il calcio di rigore assegnato, dopo i controllo del Var, per un tocco di braccio in area di Idzes, ma Locatelli dal dischetto si fa ipnotizzare da Muric che blocca e salva il Sassuolo. Spalletti inserisce anche Zhegrova in avanti e Milik di testa sfiora ancora il vantaggio al 90', ma è ancora perfetto l'intervento di Muric.