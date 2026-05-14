Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner va in semifinale, battuto Rublev in due set

Quando scende in campo Jannik Sinner ogni successo finisce per trasformarsi anche in un nuovo primato. Il numero uno del mondo continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia e, battendo Andrey Rublev in due set, si prende non solo la semifinale del Foro Italico ma anche un altro pezzo di storia del tennis. Con il 6-2 6-4 rifilato al russo, l’altoatesino centra infatti la trentaduesima vittoria consecutiva nei Masters 1000, superando il record di Novak Djokovic fermo a 31.

VITTORIA E RECORD PER SINNER

Un risultato che conferma il dominio assoluto dell’azzurro in questa stagione. Da Indian Wells in avanti, Sinner ha costruito una striscia impressionante: successi negli Stati Uniti, trionfo a Miami, poi Montecarlo e Madrid, senza mai rallentare davvero. Roma rappresenta ora un’altra tappa di una cavalcata che sembra non conoscere pause, anche se lo stesso campione italiano ha ammesso di iniziare ad avvertire la stanchezza accumulata negli ultimi mesi. Dopo il match contro Rublev, Sinner ha parlato soprattutto di recupero fisico, sottolineando quanto il calendario fitto e le tante partite giocate stiano incidendo sulle energie. La semifinale sarà un altro test durissimo, soprattutto dal punto di vista atletico, ma il pensiero del numero uno resta lucido: il grande obiettivo della stagione continua a essere il Roland Garros, unico Slam che ancora manca nella sua bacheca. Intanto però il presente parla romano, e il Centrale continua a spingere il suo campione verso un sogno che manca da mezzo secolo. L’ultimo italiano capace di vincere il torneo maschile nella capitale fu Adriano Panatta nel 1976, un ricordo che aleggia continuamente sul Foro Italico in questi giorni. E proprio Panatta sarà presente per la premiazione finale, in un’edizione che potrebbe riportare il tennis azzurro sul tetto di Roma cinquant’anni dopo. In semifinale Sinner troverà Daniil Medvedev, capace di imporsi in tre set contro lo spagnolo Martin Landaluce. Una sfida di altissimo livello tra due protagonisti assoluti del circuito, con l’azzurro chiamato ancora una volta a gestire non solo la pressione tecnica ma anche quella fisica di un torneo giocato senza risparmio.