Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner va in semifinale, battuto Rublev in due set

Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner va in semifinale, battuto Rublev in due set

Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner va in semifinale, battuto Rublev in due set Photo Credit: ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Tommaso Angelini

14 maggio 2026, ore 23:04 , agg. alle 23:48

Il numero uno al mondo elimina il tennista russo 6-2,6-4 e raggiunge la 32ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, nuovo record assoluto che gli permette di superare la striscia di Novak Djokovic

Quando scende in campo Jannik Sinner ogni successo finisce per trasformarsi anche in un nuovo primato. Il numero uno del mondo continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia e, battendo Andrey Rublev in due set, si prende non solo la semifinale del Foro Italico ma anche un altro pezzo di storia del tennis. Con il 6-2 6-4 rifilato al russo, l’altoatesino centra infatti la trentaduesima vittoria consecutiva nei Masters 1000, superando il record di Novak Djokovic fermo a 31.

VITTORIA E RECORD PER SINNER

Un risultato che conferma il dominio assoluto dell’azzurro in questa stagione. Da Indian Wells in avanti, Sinner ha costruito una striscia impressionante: successi negli Stati Uniti, trionfo a Miami, poi Montecarlo e Madrid, senza mai rallentare davvero. Roma rappresenta ora un’altra tappa di una cavalcata che sembra non conoscere pause, anche se lo stesso campione italiano ha ammesso di iniziare ad avvertire la stanchezza accumulata negli ultimi mesi. Dopo il match contro Rublev, Sinner ha parlato soprattutto di recupero fisico, sottolineando quanto il calendario fitto e le tante partite giocate stiano incidendo sulle energie. La semifinale sarà un altro test durissimo, soprattutto dal punto di vista atletico, ma il pensiero del numero uno resta lucido: il grande obiettivo della stagione continua a essere il Roland Garros, unico Slam che ancora manca nella sua bacheca. Intanto però il presente parla romano, e il Centrale continua a spingere il suo campione verso un sogno che manca da mezzo secolo. L’ultimo italiano capace di vincere il torneo maschile nella capitale fu Adriano Panatta nel 1976, un ricordo che aleggia continuamente sul Foro Italico in questi giorni. E proprio Panatta sarà presente per la premiazione finale, in un’edizione che potrebbe riportare il tennis azzurro sul tetto di Roma cinquant’anni dopo. In semifinale Sinner troverà Daniil Medvedev, capace di imporsi in tre set contro lo spagnolo Martin Landaluce. Una sfida di altissimo livello tra due protagonisti assoluti del circuito, con l’azzurro chiamato ancora una volta a gestire non solo la pressione tecnica ma anche quella fisica di un torneo giocato senza risparmio.

NELL'ALTRA SEMIFINALE TOCCA A DARDERI

Sul fronte italiano, però, le buone notizie non finiscono qui. Nell’altra semifinale c’è infatti Luciano Darderi, protagonista di una settimana straordinaria al Foro. L’italoargentino ha eliminato avversari di altissimo profilo come Alexander Zverev e Rafael Jodar, guadagnandosi un posto tra i migliori quattro del torneo e alimentando il sogno di una finale tutta azzurra. Sinner ha parlato con entusiasmo anche della crescita continua del movimento italiano, sottolineando come il tennis azzurro stia producendo ormai giocatori competitivi ad altissimo livello, tutti con caratteristiche diverse ma accomunati dalla capacità di stare stabilmente ai vertici. Per la finale di domenica, intanto, è attesa anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già protagonista sugli spalti del Centrale nelle grandi giornate del tennis italiano. Roma sogna di celebrare un nuovo re. E stavolta, davvero, il traguardo sembra più vicino che mai.

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