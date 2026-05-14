Accordo in prefettura: il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12

Accordo in prefettura: il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12

Accordo in prefettura: il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 Photo Credit: Ansa/GIUSEPPE LAMI

Sergio Gadda

14 maggio 2026, ore 21:16

Contemporaneamente in campo si giocheranno anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, la finale degli Internazionali di tennis alle ore 17

Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. È quanto ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del Tar del Lazio, a cui si era rivolta la serie A per cancellare la decisione del Prefetto di spostare il derby della Capitale al lunedì alle 20.45, che aveva rinviato il caso all'Avvocatura di Stato, chiedendo ai due contendenti di trovare un accordo. In serata si sono incontrato le parti, ovvero: Prefettura, Lega, Fitp e Sport e Salute. Dopo un’ora di confronto, attorno alle ore 20 è arrivato il sì del Prefetto. Contemporaneamente in campo si giocheranno anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli . Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.


La nota della Prefettura

"In seguito all'invito formulato dal presidente del Tar del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all'individuazione di una soluzione condivisa” scrive la Prefettura “si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale, del Questore di Roma, dei Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Lega Calcio Serie A e di altri funzionari della stessa, dei rappresentanti dell'Organizzazione degli Internazionali di tennis e dell'Amministratore delegato di Sport e Salute". "Nel corso della riunione” ha aggiunto la Prefettura “alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell' acquisito l'impegno della Lega Calcio - Serie A, dell'Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, ad una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché ad un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale, è stata disposta l'anticipazione dell'orario di inizio dell'incontro Roma-Lazio alle ore 12 di domenica 17 maggio". I "complessi servizi connessi all'attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico in Questura, già convocato alle 17.30 di domani".


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