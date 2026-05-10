Oggi domenica 10 maggio si celebra la Festa della Mamma, tra i regali piante, fiori e dolci

Oggi, domenica 10 maggio 2026 si celebra la Festa della Mamma. Tra i regali che si faranno alle mamme di tutta Italia ci sono sicuramente piante fiori e dolci. Una ricerca di Coldiretti ha messo in evidenza che sono proprio questi i doni scelti per omaggiare il proprio genitore. Piante e fiori sono i preferiti per quasi un italiano su due. Il 46% infatti sceglie questo regalo che è preferito rispetto a gioielli, bigiotteria e profumi (19%) e dolci al 14%. Ma c’è un altro 14% di italiani che non farà alcun regalo alla propria mamma, mentre il 7%, secondo lo studio, regalerà un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo.





Le iniziative

Sono tante anche le iniziative organizzate per festeggiare le mamme. Come ad esempio quella nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia, che offrono prodotti del territorio e momenti di condivisione. Anche i prodotti sono un dono da offrire alle mamme, come i fiori recisi e le piante ornamentali a partire da gerani, dipladenie e petunie. Quello delle piante è un dono molto apprezzato perché non è effimero, ma proprio perché resiste nel tempo, sempre ammesso che si sappia coltivare una pianta in vaso. Questo tipo di regalo rappresenta anche una possibilità di arricchire gli spazi domestici, dal balcone al soggiorno.





Solo il Made in Italy

Il consiglio di Coldiretti è quello di acquistare per la Festa della Mamma, solo fiori e piante di origine nazionale, e se possibile, direttamente dal produttore o nei mercati contadini di Campagna Amica, per essere sicuri di portare a casa un prodotto italiano al 100% e che sostiene i territori, l'ambiente e l'occupazione.





Race for the Cure

Nel giorno della Festa della Mamma si inserisce anche inserisce la Race for the Cure, la manifestazione organizzata da Komen Italia per la raccolta di fondi contro i tumori del seno, che si svolge nel week end a Roma e in altre città italiane. Un evento che vuole mettere al centro dell’attenzione il benessere e la prevenzione.



