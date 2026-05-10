I migliori libri da leggere della settimana, tra “Rivelazione”, “Anna non dimentica”, “La coinquilina” e “L’arte della resistenza”

Si aprono nuovamente i battenti del nostro spazio settimanale dedicato ai migliori libri da leggere del momento. Un frangente in cui si passano in rassegna le novità più interessanti in arrivo sugli scaffali delle librerie, in modo da offrire una selezione di titoli che siano in grado di stuzzicare gli appetiti letterari più diversificati.

Negli ultimi appuntamenti abbiamo avuto modo di saperne di più di produzioni come “Wittgenstein urlava a scuola”, “Una moglie devota”, “L'erba cattiva non muore mai” e “Il dilemma di Eva”, o ancora “Il custode”, “La mossa del re”, “La bugia dell’orchidea” e “Ogni passo che fai”.

Oggi la scena è invece tutta per:

- "Rivelazione" di Louise Penny (Einaudi)

- "Anna non dimentica" di Adriano Giotti (Longanesi)

- "La coinquilina" di Noelle W. Ihli (TimeCrime)

- "L'arte della resistenza" di Jared Beasley (TEA)





RIVELAZIONE, NON C’È RIPOSO PER IL COMMISSARIO GAMACHE

Il primo dei titoli inclusi nella selezione di questa settimana dei migliori libri da leggere del momento ci porta subito a uno spostamento geografico. Lasciamo infatti i confini patri con il biglietto aereo che porterà a intraprendere un viaggio transoceanico per tutti, lettori e lettrici, che vorranno calarsi nelle atmosfere del libro in questione. Un volume che fungerà anche da macchina del tempo, e il perché lo sveleremo a breve.

Si intitola “Rivelazione” ed è il libro pubblicato da Einaudi che porta sulle scene Louise Penny e il suo personaggio, il Commissario Gamache. Non sarebbe errato considerarlo un’icona del genere poliziesco contemporaneo, considerando la storia editoriale che ha alle spalle. Si parla di innumerevoli pubblicazioni che lo coinvolgono – in patria abbiamo superato la ventina – in oltre vent’anni di carriera (il 2005 il primo libro, “Natura Morta”, arrivato in Italia nel 2022 grazie a Einaudi). Senza poi dimenticare anche l’incursione nell’ambito delle serie tv, con la miniserie che debutto nel 2022 su Prime Video.

Insomma, non un personaggio a cui piace stare con le mani in mano. O almeno questo è quanto (non) gli viene permesso dall’ecosistema che lo circonda, sempre in costante divenire sotto il profilo dei casi da risolvere. Nulla di nuovo sotto al sole, verrebbe da dire, considerando che il volume rappresenta la pubblicazione italiana del quinto episodio della serie con protagonista il Commissario. Un corso di pubblicazione, quello dei primi e storici capitoli, che viaggia in parallelo ai titoli inediti – e più recenti anche nel suo paese d’origine – arrivati in libreria negli ultimi anni.

Si torna nel villaggio di Three Pines, meta conosciuta per chi ha già bazzicato le precedenti storie imbastite dall’autrice canadese. Uno sconosciuto viene trovato misteriosamente assassinato nel bistrot locale, con gli indizi che sembrerebbero puntare dritti al proprietario dello stesso, Olivier. Le impronte parlano chiaro, e l’assenza di un alibi solido lo rende preda di un’accusa molto facile da muovere. Ma chi è lo sconosciuto? E qual è il movente? Ma soprattutto, è davvero Olivier il responsabile del tutto? Domande a cui si cerca di dare una risposta nel corso di un’avventura esotica che porta lettori e lettrici nei meandri del Quebec.





ANNA NON DIMENTICA, MISTERIOSE SPARIZIONI E LEGGENDE DAL WEB

Si torna dalle nostre parti con il secondo dei volumi che troviamo questa settimana tra i migliori libri da leggere del momento. Si lasciano le sponde narrative del poliziesco per abbracciare le tinte thriller che tanto apprezzamento riscuotono tra i frequentatori di librerie. Per quanto una spolverata di poliziesco, sullo sfondo (ma nemmeno poi tanto), la ritroviamo anche in questo volume.

Si intitola “Anna non dimentica” ed è il libro di Adriano Giotti che arriva sugli scaffali grazie a Longanesi. Un romanzo che rappresenta l’esordio per il suo autore, il cui nome brilla nell’ambito cinematografico in Italia e all’estero con diversi riconoscimenti portati a casa. Senza dimenticare anche come con il suo cortometraggio “Mostri”, nel 2017, fu candidato ai David di Donatello.

Più che lecito quindi aspettarsi grandi cose da un libro che porta la sua firma, e le premesse sono adeguatamente stuzzicante. Siamo in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, un posto un tempo affollato di turisti, pronti a prendere d’assalto le varie località sciistiche, ora svuotato a causa del cambiamento climatico. È qui che, all’improvviso, un adolescente svanisce nel nulla. Il compito di indagare sul caso spetterà a Veronica Sgheis, ispettrice e madre di un figlio coetaneo dello scomparso. Inutile dire che il grado di coinvolgimento, con tali premesse, sarà per lei da subito molto elevato.

Spesso le risposte giuste per arrivare alla soluzione del caso sono quelle più semplici (il famoso “rasoio di Occam”, ndr), eppure queste sembrano sfociare in un vicolo cieco. Quando il possibile non porta da nessuna parte, bisogna provare l’improbabile e poi l’impossibile. E, tra queste due “piste”, c’è anche una che punta verso una leggenda del web: vietato escludere alcunché, anche perché la verità può nascondersi davvero ovunque.